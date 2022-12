En la provincia de Santa Fe, el aguinaldo se pagará los días 14, 15 y 16 de diciembre

El ministro de Economía, Walter Agosto, informó que el SAC correspondiente al segundo semestre del año será abonado los días 14, 15 y 16 de diciembre, a la totalidad de los empleados públicos y pasivos provinciales.

Walter Agosto señaló que mientras se suceden las reuniones paritarias para acordar los incrementos salariales de diciembre, que ya cuentan con un aumento de 5% previsto con anterioridad, el gobierno entiende necesario cumplimentar en tiempo y forma el cronograma de pagos correspondiente a esta época del año.De este modo, el ministro de Economía de Santa Fe destaco que en el plazo de 23 días hábiles el gobierno provincial habrá finalizado el pago de sueldos y jubilaciones de noviembre, diciembre y aguinaldo.En otro orden, Agosto informó que el gobierno provincial ha finalizado el proceso de coparticipacion a municipios y comunas de títulos públicos nacionales recibidos por la Provincia, en el marco de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A la fecha, indicó Agosto, se han transferido títulos públicos por un monto de $ 18.150 millones y más de $ 450 millones en efectivo por los títulos de corto plazo cuyos vencimientos ya se han producido. Solo quedan dos localidades que aún no han suscripto el convenio respectivo con el gobierno provincial, que finalizarán los trámites durante esta semana. De esta manera destacó el ministro, los municipios y comunas de la Provincia al contar con la tenencia efectiva de los títulos ya han comenzado a percibir directamente los servicios de intereses y amortización de la cartera transferida, pudiendo disponer libremente de los recursos.Por su parte expresó, con lo dispuesto por la Ley N° 14.176 el Gobierno provincial prevé transferir un monto del orden de 1000 millones de pesos a gobiernos locales.Cabe recordar que estos recursos corresponden al programa de obras menores y que la reciente norma legal sancionada por la legislatura estipuló que el 50% de dichos fondos, que tenían como destino financiar gasto de capital, ahora pueden ser utilizados para gasto corriente.También se informó que, en el marco de la ley de Financiamiento Educativo, se ha suscripto la norma legal por la que se asignan recursos por $665 millones a los municipios de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Dichos fondos tienen como destino la inversión en edificios escolares, proyectos de intervención e inclusión socioeducativa que garanticen el derecho a la educación, fortalecimiento y financiamiento de equipos territoriales educativos y promoción y financiamiento de recursos tecnológicos.Régimen de Regularización Tributaria de construcciones no declaradasEl ministro recordó que se encuentra vigente hasta el 30 de diciembre de 2022 el Régimen de Regularización Tributaria implementado por Ley 14.069, por el cual se establecen beneficios para los contribuyentes que se presenten espontáneamente a declarar construcciones no registradas en el Servicio de Catastro e Información Territorial.La adhesión a este mecanismo de regularización tiene el beneficio para los contribuyentes, que la declaración de construcciones no registradas en el catastro provincial no tendrá efectos tributarios para periodos fiscales anteriores al 2020. Es decir que independientemente de la antigüedad de la deuda el contribuyente sólo pagará como máximo el equivalente del impuesto inmobiliario de los últimos dos años, sin multas, intereses ni accesorios. La misma podrá cancelarse a través de un anticipo del 20% y el saldo en hasta doce cuotas mensuales.Es importante señalar que los municipios y comunas también se beneficiarán, ya que las nuevas valuaciones incrementarán la coparticipación del impuesto inmobiliario que reciben los gobiernos locales.