LA PROVINCIA CIERRA EL AÑO CON UN BALANCE POSITIVO EN MATERIA DE CAPACITACIONES EN COMERCIO EXTERIOR

“En la provincia ya contamos con 730 pymes exportadoras distribuidas en 96 localidades", destacó Bürcher.











A través del Programa Ciudad Exportadora ya se capacitaron más de 300 pymes santafesinas y 155 los referentes locales.El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología a través de la Secretaría de Comercio Exterior y la Agencia Santa Fe Global, durante el corriente año impulsó el la primera edición del Programa Ciudad Exportadora, herramienta que busca brindar conocimientos en materia de comercio internacional al entramado productivo, con el fin de incentivar las exportaciones entre las pymes locales.El programa está destinado a los diferentes actores que intervienen en la cadena exportadora, entre ellos los secretarios de producción, municipios, comunas, agencias y cámaras empresariales, pymes y emprendedores, entre otros. De este modo, la capacitación tiene como finalidad crear lazos entre cada una de las localidades, las empresas y la Secretaría de Comercio Exterior para incrementar y diversificar la base de exportadores santafesinos.Cabe destacar que actualmente ya son 155 los referentes locales formados a través de esta herramienta provincial y más de 300 pymes oriundas de 17 localidades. A saber, Villa Constitución; Venado Tuerto; Rafaela; Rosario; San Javier; Carcarañá; Ataliva; San Jorge; Cañada de Gómez; Villa Gobernador Gálvez; Las Parejas; Reconquista; Roldán; Esperanza; Puerto General San Martín; Casilda y Gálvez.Además, esta iniciativa se complementa con la difusión de líneas de financiamiento y demás programas vinculados, tanto provinciales como nacionales, que ayudan a incrementar capacidades productivas, eficiencia y eficacia de los actores locales.Al respecto, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, destacó: “En la provincia ya contamos con 730 pymes exportadoras distribuídas en 96 localidades provinciales. El programa sigue la línea de uno de los objetivos principales que tenemos en la Secretaría, que tiene que ver con aumentar la cantidad de pymes que exportan y está enmarcado en trabajar en todo el territorio provincial. Por eso, tomar contacto directo con los municipios, comunas y empresas es fundamental para comenzar a sensibilizar y trabajar el proceso de internacionalización. Una empresa que empieza a exportar no sólo llega a otro país con sus productos ampliando los mercados, sino que además genera más empleo, más capacitación, más profesionalización y hace posible que se mueva todo un sistema alrededor de la misma, de ahí la importancia de la internacionalización. Por otra parte, el programa es el punto inicial para que luego la empresa pueda trabajar con el resto de los programas y herramientas con los que contamos desde el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología”.En tanto, el director provincial de Promoción de Exportación, Pablo Ruisi, explicó: “Este programa nos permite acercar los pilares del comercio internacional a cada rincón de la provincia con el objetivo de incrementar la base de exportadores santafesinos. Contamos los preceptos del comercio de manera fácil y sencilla y, sobretodo, les mostramos el camino para que naturalicen en sus organizaciones dichos pilares. Ello nos permitió estar más cerca, para poder potenciar a quienes corresponda y también asistir a los que tengan alguna problemática vinculada al comercio exterior; de esta manera, los conocimos más y mejor. Los referentes de producción locales son capacitados para poder guiar y establecer el grado de maduración del negocio del interesado y de esta forma podemos tener un vínculo permanente con quienes se comprometen con la posibilidad de exportar”.“Estamos logrando que sectores productivos no tradicionales se interesen por conocer las herramientas para internacionalizar sus empresas. Productos y servicios de alto valor agregado para atender mercados cada vez más exigentes y especializados son los grandes desafíos del nuevo comercio mundial y Santa Fe está a la altura de satisfacer esas demandas. Estamos dejando un conocimiento imprescindible para que las pymes, emprendedores y cooperativas aprendan a ser más competitivas. El programa Ciudad Exportadora les da las herramientas y el acompañamiento necesarios para transitar los primeros pasos, que son los más difíciles de asimilar por nuestras empresas. Esperamos en el 2023 llegar a muchas más localidades y que ya contemos con la primera exportación de los participantes del 2022”, agregó.Comentando sobre la experiencia, el secretario de Producción de Roldán, Diego Gettig, valoró que “los empresarios se fueron muy contentos por haber participado. Hablás con ellos y se van pensando en qué hacer, qué modificar, qué costos calcular, muchos temas por revisar en su estructura de funcionamiento y en sus ganas de emprender; en otros casos, la certeza de que van por el camino indicado. Esperamos que sean muchas las empresas que se anoten y que podamos mostrarle a los privados que desde los estados provincial y municipal podemos trabajar en forma conjunta, alineados con una lógica que es hacer mejor el lugar que elegimos para vivir”.El encargado del área de Comercio Exterior del Municipio de Reconquista, Leonardo Rolón, también valoró la iniciativa y aseguró: "El programa le posibilitó a nuestra comunidad exponer y escalar varias empresas con potencial exportador. Muchas de ellas al principio tenían sus dudas y pensaban que no estaban en condiciones de hacerlo y hoy ya lo hacen y están participando de otros programas de comercio exterior, con la idea de comenzar a exportar en 2023. Reconquista tiene hoy 10 empresas que están exportando y nuestra idea es terminar el año próximo duplicando esa cifra, es por eso que creemos que Ciudad Exportadora es una herramienta fundamental, más de este tipo nos permitirán abrir mayor cantidad de puertas pero, además, sirvió para formar a funcionarios de la región para que sepan cómo guiar a los emprendedores con potencial exportador”.Finalmente, el empresario pyme de Reconquista, Juan Manuel Blanco, afirmó: “Mi empresa se llama White Gold Garage y se dedica a la fabricación de insumos electrónicos para autos y motos. Gracias a Ciudad Exportadora pude hacerme de estas herramientas que tiene la provincia para apoyar y enseñar a las empresas pequeñas a cómo comenzar a exportar. Uno cree que es difícil, que hay muchas trabas, pero la verdad es que hay muchas capacitaciones y herramientas que facilitan estos trámites que uno cree imposibles. Nos ha abierto la cabeza a los emprendedores y se trata de una iniciativa muy útil, por lo que estamos muy agradecidos por este tipo de políticas”.SOBRE LAS CAPACITACIONESSe trata de un curso integral con modalidad presencial, dividido en exportación de bienes y de servicios. El mismo articula actividades específicas bajo la modalidad virtual.La formación consta de una primera charla introductoria donde se abordan todos los aspectos a tener en cuenta para llevar adelante la internacionalización de una firma. En dicha instancia se dictan tres módulos: “Estructura de costos” y “Precios de exportación”; “Propuesta comercial”; “Procedimiento para exportar”.