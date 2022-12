LA PROVINCIA LICITÓ OBRAS PARA QUE EL AEROPUERTO DE SAUCE VIEJO PUEDA OPERAR VUELOS INTERNACIONALES

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este martes el acto de apertura de sobres con ofertas económicas para las obras que se realizarán en el marco del plan de reactivación y puesta en valor del Aeropuerto Sauce Viejo, que consisten en la construcción de oficinas para la incorporación, de forma permanente, de los organismos de Aduana, Migraciones y Sanidad de Frontera, con el fin de posibilitar la operación de vuelos internacionales.Durante el acto que se desarrolló en la terminal aérea santafesina, el mandatario remarcó que el aeropuerto “es la cara nuestra que ve alguien cuando llega y cuando se va desde aquí, y este lugar tiene que ser un lugar cuidado, un lugar donde el que llegue sea bien recibido, y donde el que se va, sea bien tratado”.Asimismo, Perotti mencionó que “la idea es que la provincia pueda desarrollar plenamente su matriz de producción. Nosotros tenemos casi el 24% del total de las exportaciones nacionales, por lo cual la infraestructura que acompañe la salida de todos los productos hacia el mundo tiene que ser cuidada y prioritaria”, señaló.En ese sentido, el gobernador de la provincia dijo que “los negocios en el mundo se pelean por centavos de dólares, muchos de los cuales se pierden en la falta de logística, en los tiempos, y allí es donde nosotros tenemos que saber que sobre las cosas que podemos actuar, lo tenemos que hacer”, expresó el mandatario.Y agregó: “Nosotros no fijamos los precios del mundo, los costos de los fletes de las empresas marítimas, el valor del dólar, ni la tasa de interés; pero sí podemos trabajar en la mejora de la infraestructura que nos permita, acompañando al sector productivo, reducir tiempos, costos y tener la posibilidad que, desde aquí, ese despliegue de logística hacia el mundo lo podamos hacer de una manera más eficiente. Entonces ahí, vemos un aeropuerto distinto”.“Nosotros vemos aquí un lugar de trabajo para cada uno de los sectores productivos -prosiguió Perotti-, de acompañar sin dudas al que viaja por placer o por negocios, tener la fluidez necesaria de los vuelos para salir, para que vengan compradores, potenciales clientes, sin dudas que es fundamental, cuando hay misiones internacionales, o cuando hay empresas importantes que visitan el país”.El gobernador sostuvo además que “tenemos por delante un desafío enorme que hemos empezado en estos años, que es el turismo, y el turismo receptivo para Santa Fe. Ponernos en marcha en esa tarea nos lleva hoy a ser uno de los siete primeros lugares de destinos en la Argentina. Tenemos que pelear claramente el mercado receptivo nacional e internacional, y eso se logra si también tenemos buena infraestructura, las comodidades en nuestros aeropuertos para poder también ser receptores de un turismo nacional e internacional”, concluyó Perotti.Las tareas de adecuación edilicia cuentan con un presupuesto oficial de $ 29.936.057 y un plazo de ejecución de 90 días calendario (deberán programarse de manera tal que no afecten los vuelos regulares ni la actividad diaria del aeropuerto), y contemplan obras en áreas públicas y restringidas de la aerostación, tanto en el exterior como en el interior del edificio, principalmente en los sectores de arribos, embarque y el hall público.REVALORIZAR EL AEROPUERTO Y EL SERVICIOA su turno, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, en representación del ministro del Interior de la Nación, Eduardo Wado de Pedro, saludó “al equipo de migraciones que ya está listo para emprender esta tarea, recuerdo cuando lo hablamos con el gobernador Perotti, fue entusiasta y dijo «sí hay que abrir una Oficina de Migraciones en Santa Fe» para revalorizar el puerto, el aeropuerto, el servicio a todo lo que es desde Santa Fe al norte, y no se viaje a Rosario y sea accesible a todos los ciudadanos”.Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, indicó que "estos hechos no son aislados, tienen que ver con una mirada y en este caso con una propuesta del gobernador Omar Perotti de hacer de la infraestructura, la obra pública, una apuesta al crecimiento productivo, veo a muchos integrantes de la mesa productiva de Santa Fe y la región, que hace mucho tiempo tal vez soñaron con esto".En tanto, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, destacó “este salto que implica la obra que se va a llevar adelante, pero además, los convenios que se van a firmar con la Dirección Nacional de Migraciones para tener una oficina muy vinculada a las comunidades migrantes, a la posibilidad de que las personas que necesitan las gestiones no tengan que trasladarse a Rosario pero también muy vinculada a esa potenciación de la industria, del comercio, de la posibilidad de la salida de Santa Fe al mundo, que es un eje de gobierno de Omar Perotti desde el inicio”.Por su parte, la presidenta del directorio de Aeropuerto de Sauce Viejo, Silvana Serniotti, dijo que "el gobernador Perotti y la ministra Frana, nos convocaron para trabajar en pos de este aeropuerto y realizar acciones productivas y concretas que nos permitan el desarrollo de nuestra provincia y que sirva a la comunidad. Esta es una obra que en 90 días va a permitir que este aeropuerto tenga todas las condiciones necesarias y aprobadas para que sea un aeropuerto internacional".CONVENIOAsimismo, en la oportunidad se firmó un convenio marco de Colaboración y Cooperación entre el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y la Dirección Nacional de Migraciones, con el objeto de emplazar una oficina migratoria en la ciudad de Santa Fe, para fortalecer las vías de información y comunicación tendientes a afianzar los derechos de las personas migrantes.OFERTAUna sola oferta fue concretada por la firma Panetto Mariano Miguel, con una cotización de $44.904.085.LAS OBRASEn el área de embarque, se modificará el ingreso de los pasajeros desde el hall público con la incorporación de la nueva oficina para Migraciones. En las áreas de embarque y arribos se incorporarán tres puestos de control por ventanilla para la tramitación de los permisos migratorios, y se habilitará una oficina cerrada para la coordinación de cada área.En cuanto a los accesos a pista, se anexarán puertas y se construirán nuevas rampas de acceso con dimensión adecuadas para el uso de personas con movilidad reducida.Además, en una segunda etapa, en la sala de arribos se incluirá un equipo de control no intrusivo (escáner) de aduana para la revisión del equipaje de los pasajeros en vuelos internacionales. Con esta extensión del sector de arribos, quedan incluidas dentro del área restringida, dos oficinas que serán asignadas al personal de Sanidad de Fronteras y de Aduanas, junto con un depósito para acopio de posibles mercaderías retenidas solicitado por la Administración de Aduana de Santa Fe. Se prevé también en este sector, la incorporación de una puerta de vinculación directa entre el Triaje y la sala de arribos, que facilite las tareas ante casos de emergencia; y los cierres sobre la cinta de traslado de equipajes para la independencia de las diferentes áreas.Dentro del hall público de pasajeros, se asignará un sector de atención al público para el personal de Aduana y de Migraciones, mediante la incorporación de mostradores y el agregado de pantallas led de 55” para la notificación de los diferentes vuelos.En las áreas exteriores del edificio, principalmente en los ingresos y egresos a la aerostación, se realizará pintado e impermeabilización de los diferentes aleros y muros, reparación de cielorrasos y pantallas laterales de los aleros de las salidas a pista de arribos, equipaje y embarque. Asimismo, se agregarán luces de tecnología led para la iluminación de estas salidas en horario nocturno.PUESTA EN VALOREn el área verde, frente a estos ingresos públicos, se procederá a la puesta en valor del Avión T-28 a través de la restauración y pintado integral del mismo. Se realizará también, la iluminación ornamental de la aeronave con 4 reflectores de tecnología led.En el ingreso principal al aeropuerto desde ruta nacional Nº11, se trabajará en la recuperación y puesta en valor del pórtico de ingreso a la entidad, mediante la colocación de las letras corpóreas indicando “Aeropuerto Sauce Viejo”, y completando con la iluminación del mismo a través de tecnología led.Del acto participaron también la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; los intendentes de Sauce Viejo, Mario Papaleo; y de Santa Fe, Emilio Jatón; el senador por el departamento La Capital; Marcos Castelló; los secretarios de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina; y de Comercio Exterior, German Bürcher; el subsecretario de Fortalecimiento Industrial, Iván Piascik; el vicepresidente Aerolíneas Argentinas, Gustavo Lipovich; el comandante Daniel Mauriño, especialista internacional en Seguridad Operacional; el Jefe Aeropuerto Sauce Viejo ANAC, Gustavo Carlen; y el presidente del Aeropuerto Rosario Islas Malvinas, Eduardo Romagnoli, entre otros.