Matías Vitali repitió proeza en el Turismo Agrupado Clase 2, llegando 3º con el auto del Ferrarello Competición

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASBicampeones en las AgrupadasMatías Vitali repitió proeza en el Turismo Agrupado Clase 2, llegando 3º con el auto del Ferrarello CompeticiónMatías Vitali terminó otro año de gloria en el automovilismo santafesino, porque se llevó el campeonato 2022 de Turismo Agrupado Clase 2 para Casilda, tras haber ganado la serie e incluso largó la última final, en Rosario, sabiendo que ya era campeón. Con el Fiat 128 del Ferrarello Competición fue tercero en la competencia que dio cierre a un intenso calendario.Luego de no empezar bien el sábado en los entrenamientos, Vitali apostó al auto con la configuración habitual y clasificó tercero, frente a excelentes rivales con los cuales ganó y perdió todo el año. Pero en la serie, Mati tuvo su primera jugada de campeonato: con ganar la serie, cerraría el duelo con Mauricio Bellizia y así fue, porque si bien no fue fácil, Vitali venció en la carrera matinal y los festejos de bicampeonato en las Agrupadas arrancaron desde temprano. Por la tarde se realizó la final, donde el auto número ‘1’ comenzó mejor, pero yendo primero tuvo un leve despiste y cayó unos lugares. A pesar de atacar, no pudo con Pablo Matich y Emanuel Girón, y terminó tercero en un podio muy merecido, coronando una temporada impecable.“En la final tuve un despiste que me sorprendió y pude salir airoso, perdiendo un par de puestos nada más. No podía correr a Pablo Matich y Emanuel Girón y terminamos terceros, en una carrera donde Javier Zabica tuvo un fuerte accidente y por suerte no le pasó nada. Felicito a Mauricio Bellizia y su equipo, Sebastián Abad, Raúl Fernández, porque da gusto pelear un campeonato así, pero un tenía que ganar y otro perder. No tienen que recriminarse nada. Nosotros siempre que vinimos fuimos protagonistas, gracias al Ferrarello Competición y veremos qué haremos en 2023, no haremos la primera fecha pero seguramente vamos a correr”, comentó Vitali tras la final, donde corrió sin la presión de conquistar el título porque lo hizo en la serie, pero dio todo porque quería vencer en la final.Ya con algo de descanso, Mati expresó en frío las sensaciones del nuevo título: “Siempre tuvimos claro el objetivo y logramos reponernos cuando se nos había complicado, con trabajo y compromiso recuperamos puntos perdidos y el buen funcionamiento del auto hizo que siempre estemos peleando por la carrera y cada vez que terminamos lo hicimos en el podio. Los festejos muy tranquilos por el momento, ayer después del calor que nos tocó sufrir llegamos a la tardecita y tocó acomodar las cosas que eran un montón... Igualmente muy muy felices y como dije ayer, de a poquito vamos a ir cayendo y disfrutando de lo mucho que se logró”.Será momento de analizar cómo encarar el 2022, donde Matías Vitali lleva adelante su exitoso equipo de Rally, y ver si podrá continuar en el automovilismo de pista, de qué forma y con qué frecuencia.