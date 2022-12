Ni al Obelisco ni a la Casa Rosada: ya salió la caravana de la Selección para festejar con los hinchas

A las 11 de la mañana comenzó el despliegue policial y el micro de la Selección salió del predio de AFA en Ezeiza. El presidente de la AFA, Tapia, confirmó en sus redes que el recorrido será el que "está dispuesto por las autoridades" y luego la cuenta de la Selección tuiteó que "los futbolistas se acercarán a saludar a los hinchas desde la autopista 25 de mayo y 9 de julio"

.

Con todo, ambos lugares están separados por unas diez cuadras que bien podrían terminar conectados por gente.En Casa Rosada, incluso, ya hay un vallado dispuesto y pantallas gigantes. Los jugadores saludarían desde el balcón. El cambio de planes sería para garantizar la seguridad de hinchas y jugadores y prevenir incidentes.En el micro se trasladan los jugadores, que irá a paso de hombre en algunos tramos para que los hinchas puedan saludarlos. No está previsto que se detenga en ningún momento.El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'alessandro aclaró que "no va a haber escenarios, postas ni paradas", por lo que pidió a las personas "que se distribuyan en todo el recorrido" y "no se amontonen".Según anticipó la Policía Federal Argentina, se rociará con agua a las personas allí concentradas debido a las altas temperaturas.