PEROTTI ANUNCIÓ OBRAS PARA ROSARIO Y EL GRAN ROSARIO POR CASI 50 MIL MILLONES DE PESOS

“Esta es la decisión que hemos tomado desde el primer día: sacar de los papeles un montón de anuncios y ponerlos en la realidad, porque estamos convencidos de que mejoran la calidad de vida”, destacó el gobernador de la provincia.El gobernador Omar Perotti anunció este miércoles un paquete de importantes obras de infraestructura para las ciudades de Rosario y Funes, por casi 50 mil millones de pesos.Entre ellas, se encuentra la transformación en boulevard de la calle Galindo; la remodelación de Ayacucho y de Avenida Seguí; la construcción de la Avenida Jorge Newbery; la ampliación y remodelación de la Escuela E.E.T. Nº392 Juramento a la Bandera; la construcción de la Escuela Primaria Barrio Nuevo Alberdi; la construcción de 1.464 nuevas viviendas para Rosario; la finalización de la Nueva Terminal Flexible del Aeropuerto Internacional de Rosario; la construcción de SALTA 2141: Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música, y la obra de cloacas para el Hospital Regional Sur.En la oportunidad, el mandatario santafesino destacó: “Son obras importantes en volumen, son obras que impactan, son obras que complementan lo básico con obras de las que no se ven, pero que generan un alto impacto en la calidad de vida y fundamentalmente en la cuestión ambiental. Estas sí que se ven, tienen que generar una mayor comunicación, una mayor posibilidad de aprovechar los tiempos en esos desplazamientos y en la seguridad que tengamos, quienes utilizamos esas infraestructuras diariamente”, subrayó Perotti.Luego, el gobernador agregó que “nuestra preocupación porque sigamos generando obras, sigamos generando fuertes inversiones, tiene que ver con la necesidad de impulsar oportunidades y mano de obra. Tenemos ese desafío, porque afrontar la mejora en la seguridad significa intervenir e invertir fuerte”, sostuvo.Asimismo, remarcó la importancia de hacerlo en forma coordinada con los gobiernos locales: “Estas inversiones disparan la posibilidad de obras complementarias que el municipio no puede poner en marcha si no tiene los abastecimientos necesarios. Habrá un despliegue muy fuerte de obras, de aquí en más. Muchos nos preguntan cuál es la marca que va a dejar el gobierno en Rosario, cuál va a ser la obra; y son estas las obras”, enfatizó el gobernador.Sobre el final, Perotti resaltó que “esa es la decisión que hemos tomado desde el primer día: sacar de los papeles un montón de anuncios y ponerlos en la realidad, porque estamos convencidos de que mejora la calidad de vida, genera oportunidades laborales, mejora las condiciones, fundamentalmente en los sectores de mayor conflictividad, incorporándolos, haciéndolos sentir parte”, dijo.Y agregó: “Son inversiones que nos ayudan, como el agua potable, las cloacas, a impactar sobre la salud y sobre el cuidado del ambiente”, finalizó el gobernador de la provincia.A su turno, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo que “quiero que se entienda el encadenamiento de las obras, lo más importante, además de la fuerte inversión es entender el impacto que tiene junto con otras obras que se están desarrollando. Lo digo porque en esta Argentina es difícil hacer esto que es trabajar en conjunto sobre el territorio y ver cómo trabajando en conjunto, todos los niveles del estado, se resuelven los problemas de la gente”.Finalmente, destacó la importancia de la obra de cloacas para el sur de la ciudad y la obra de la planta depuradora de líquidos cloacales.PRESENTESLa actividad se llevó a cabo en la Sede del Gobierno de la provincia en Rosario, y contó también con la presencia de la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el presidente de Aguas Santafesinas SA, Hugo Morzán; y el intendente de Funes, Roly Santacroce.LAS OBRASLas obras anunciadas suman un monto total de inversión que ronda los 50 mil millones de pesos.Detalle de los trabajos previstos:>> Transformación en bulevard de la calle Miguel Galindo, en una longitud aproximada de 900 metros, entre la Autopista RN Nº9 y la Avenida Fuerza Aérea en la localidad de Funes, con un presupuesto de $1.500.000.000.>> Remodelación de Ayacucho, entre Lamadrid y Bv. Seguí, que cuenta con un presupuesto de $962.621.200. Ese tramo de calle Ayacucho representa el acceso a Rosario por la Ruta Provincial 21, con vínculo con las principales localidades del Gran Rosario, como Villa Gobernador Gálvez.>> Remodelación de Av. Seguí, entre Bv. Oroño y Ayacucho, con un presupuesto de $2.970.614.400. Esta avenida representa un importante corredor este-oeste de la ciudad, de elevado volumen de tránsito. Fue remodelada desde Bv. Oroño hacia el oeste, quedando postergada la remodelación desde Bv. Oroño hacia el este. Su intervención es necesaria debido al escaso ancho actual de calzada, el avanzado grado de deterioro y la conveniencia de incorporar ciclovías para dar continuidad a dicha red. Longitud: 2.420 metros.>> Construcción de la Avenida Jorge Newbery, con un presupuesto de $8.500.000.000. Se trata de la segunda etapa de la construcción de la Avenida Jorge Newbery, en Rosario, la cual empalma con la Etapa N°1, finalizada recientemente, llegando a la rotonda ubicada frente al Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas, en una longitud de 4.200 metros. Se prevé transformar la calzada existente en una avenida, cuyas calzadas se separan con un cantero central. Las obras contemplan la duplicación del puente actual sobre el Arroyo Ludueña. Como obras complementarias se incluyen obras de desagüe, iluminación LED, semaforización, señalización horizontal y vertical, parquización, acceso vehicular, entre otras.>> Construcción de la Escuela Primaria Barrio Nuevo Alberdi, ubicada en calle Benito Álvarez entre Joaquín Suárez y Matheu de Rosario con un presupuesto de $530.000.000.>> Ampliación y remodelación de la escuela E.E.T. Nº392 Juramento a la Bandera, de Rosario, con un presupuesto de $1.664.000. La reconstrucción y restauración de la escuela secundaria modelo pospandemia ubicada entre Av. San Martín, Av. Arijón, calle Mitre y calle Centenario de la ciudad de Rosario. De lo actualmente construido, solo se va a preservar el edificio histórico para someterlo a una restauración y reacondicionamiento general. El resto de las edificaciones actuales serán demolidas para dar lugar a las nuevas construcciones. La escuela se diseñó para una matrícula de 600 estudiantes, y cuenta con una superficie cubierta total de 2.485 m2, una semicubierta total de 2.047 m2, desarrolladas en dos niveles y una superficie abierta de 3.157 m2.>> 1.464 nuevas viviendas para Rosario. La Dirección Provincial de Vivienda ejecutará 210 viviendas con una inversión de $2.371.194.887. Asimismo, mediante el Programa Casa Propia/ Construir Futuro, se construirán 678 viviendas, con un presupuesto de $7.458.000.000. Por otro lado, a través del Programa Procrear II, se sumarán 576 viviendas, con un presupuesto de $9.500.000.000.>> Finalización de la Nueva Terminal Flexible del Aeropuerto Internacional de Rosario. Demandará un presupuesto de $12.000.000.000. Esta primera etapa de obra se enfocará en la construcción de la estructura exterior y el cerramiento. En la parte interior, se trabajará sobre un sector de dos plantas donde funcionarán las salas de arribo, embarque, servicios y las pasarelas de embarque.Habrá un nuevo núcleo de escaleras y ascensores al noroeste de la terminal existente, para vincular funcionalmente los movimientos de pasajeros entre la terminal existente y el nuevo edificio.El proyecto incluye mangas, tres escaleras mecánicas, cinco ascensores y cintas de equipaje. También una torre pivot, y nexo en terminal existente. Superficie: 12.500 m2.>> Construcción de “SALTA 2141: Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música”, con un presupuesto de $388.740.142. pesos. Los trabajos consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la estructura de hormigón armado y arquitectura de planta baja de la obra en la ciudad de Rosario.>> Construcción de la Obra Básica Cloacal Hospital Regional Sur de la ciudad de Rosario, con un presupuesto de $812.766.909. El sector a intervenir se encuentra fuera del radio servido, estando comprendido dentro de una planificación general para la zona sur de Rosario que incluye los barrios Tío Rolo, Puente Gallegos, 17 de agosto, Las Flores E, Irigoyen, Las Flores Sur, San Martín SE y SO.>> Obra del Emisario Sur: También se suma el proyecto de saneamiento de la cuenca que comprende un 29 por ciento de los desagües cloacales de Rosario. Actualmente todos los efluentes cloacales y pluviales de la cuenca del Emisario Sur se vierten sin tratar al Rio Paraná. Implica un beneficio actual para 287.000 habitantes, con una proyección a 356.000 en el año 2050. La primera etapa demandará 3.872 millones, y la segunda 5.428 millones, haciendo un total de unos 9.300 millones de pesos.