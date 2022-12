PEROTTI PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DE LA MUESTRA AGROACTIVA 2023

“Es una vidriera enorme para toda la provincia de Santa Fe”, sostuvo el gobernador de la provincia sobre la exposición que se realizará del 7 al 10 de junio del próximo año, en Armstrong.





El gobernador Omar Perotti participó este miércoles, del lanzamiento oficial de la muestra Agroactiva 2023, que se realizará del 7 al 10 de junio en el tradicional predio de la ciudad de Armstrong, ubicado en la intersección de la Ruta Nacional N°178 con la autopista Rosario-Córdoba. En esta oportunidad, se hará bajo el slogan “Hecha de vos, hecha de campo”.Durante el acto realizado en la sede del Gobierno de la provincia en Rosario, Perotti se refirió a la consigna de la muestra al mencionar que “es una definición muy correcta, porque es la que ha llevado, año tras año a este crecimiento, a ese vínculo de expositores y público, a tomar Agroactiva como su muestra. Como provincia, la sentimos de esta forma, porque expresa el sentimiento del santafesino, de la familia santafesina y de la Argentina productiva”, señaló el mandatario.Luego, el mandatario provincial agregó: “Es una vidriera enorme para toda la provincia de Santa Fe, para poder mostrarse allí. No somos recién llegados al rubro de la maquinaria agrícola; tenemos tradición, historia y el vínculo directo entre el que fabrica y el que compra. Más de 1.200 empresas del sector en la Argentina tienen un 97% de componente nacional, y más del 80% son familiares. Claramente, es la expresión de la industria nacional en su potencial y en lo que significa para la Argentina productiva”, afirmó el gobernador.Asimismo, Perotti destacó cómo el sector agroindustrial se conecta con otros sectores de la economía santafesina: “El surgimiento de muchas empresas de base tecnológica, le da a la maquinaria agrícola un salto cualitativo en la posibilidad de tener tecnología de punta desarrollada por científicos argentinos. Sustitución de importaciones de esas tecnologías para darle valor a su maquinaria”.A su vez, el gobernador remarcó que Agroactiva es “la posibilidad cierta de mostrar, año a año, lo que es el campo, lo que genera y moviliza. Y que contiene cada vez más actores y genera posibilidades de desarrollo. No solamente es uno de los mayores ingresos para la Argentina, sino también que amplía las posibilidades de empleo en distintos frentes”, remarcó Perotti.Finalmente, el gobernador de la provincia concluyó: “Ojalá esta matriz de desarrollo que le permite a la provincia tener altos niveles de ocupación, de inversión y de trabajo registrado, sea la matriz productiva que desarrolle la Argentina”.“ORGULLO ENORME”Por su lado, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna, destacó que “lo que han construido en nuestra provincia es un orgullo enorme, es el espejo de nuestra gente, de nuestras empresas, de los trabajadores. Y para nosotros, ser parte y poder contribuir a esta feria es un desafío enorme, un gran orgullo y lo hacemos desde el sentimiento”.A su turno, la presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi, remarcó que la muestra “se hace cada vez más grande y, a pesar de los negocios que se realizan en la muestra, creo que trasciende eso. Porque Agroactiva está hecha de gente, tiene que ver con el sentimiento que las personas le ponemos, de pertenecer a algo que nos identifica, de sentir orgullo de mostrar al mundo algo, como es esta exposición, esta construcción que hicimos entre todos”.Finalmente, el intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia, dijo que en la muestra “está la representación no solo del sector agropecuario, sino de lo importantes que somos los pueblos del interior y la importancia que tienen las fábricas de maquinarias agrícolas en el interior del país”.SANTA FE EN LA MUESTRADesde hace varios años, Agroactiva se constituye como un espacio de encuentro del campo argentino en el cual es posible observar una gran cantidad de actualizaciones tecnológicas y de producción. En las hectáreas destinadas al sector de muestra estática, cerca de 1.000 expositores instalan sus stands para recibir a los visitantes y ofrecer sus productos.En 2023, como provincia anfitriona, Santa Fe prevé un importante acompañamiento que se verá reflejado en una participación institucional con 13.800 m2, en donde pymes santafesinas podrán mostrar todo su potencial ante la región, el país y el mundo.