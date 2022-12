PEROTTI PRESENTÓ LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE SUNCHALES

“Fortalecer toda esta región de la provincia es una decisión en la inversión en la salud pública, y un compromiso con una ciudad que empuja, que produce y que genera las condiciones de acompañamiento de su comunidad y de sus instituciones”.





El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este jueves la presentación de la obra de construcción del edificio anexo del Hospital Dr. Amilcar Gorosito y Posta SIES 107 de Sunchales. La sumatoria total de las superficies intervenidas alcanza los 2.399,70 M2 y el presupuesto oficial es de $1.325.239.144,41.En la oportunidad, Perotti afirmó que “la pandemia nos encontró tratando de poner lo mejor a todos. Particularmente aquí en Sunchales, uno notaba el deseo de cada uno de sobrellevar de la mejor manera y de tener el mejor equipamiento. Esta infraestructura, que tenía que dar respuestas, estaba haciendo un esfuerzo enorme más allá de sus posibilidades”.“Cuando comenzó la pandemia y empezamos a analizar cuántas camas críticas teníamos para dar respuestas, nos encontramos que esta región tenía 5, con las cuales teníamos que cubrir desde el departamento 9 de Julio hasta el departamento San Cristóbal y el departamento Castellanos. Si algo marcó la pandemia fue cómo robustecer un proceso de descentralización y equipar de la mejor manera para acortar las distancias”, explicó el gobernador.“Por eso -continuó-, fortalecer toda esta región de la provincia, invertir en lo que hoy estamos presentando, era no solamente una decisión en la inversión en la salud pública, sino un compromiso con una ciudad que empuja, que produce y que genera las condiciones de acompañamiento de su comunidad y de sus instituciones”.“Cumplir con ustedes y con el compromiso que asumimos junto con Alcides Calvo, es también decirles gracias a todo el personal sanitario por el esfuerzo que han hecho y siguen haciendo, gracias a cada uno de los integrantes de las distintas instituciones que acompañan el desarrollo de la salud pública en Sunchales”, finalizó el gobernador.A su turno, el secretario de Salud, Jorge Prieto, indicó que “es un edificio que necesita una remodelación, porque creo que el progreso de una localidad tiene que ser junto con la salud, servicios de los que se van a poder disponer en un efector público totalmente diferente, con una mirada que fue estratégicamente diseñada entre todos”.En tanto, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, recordó que “desde el primer momento dijimos que era una gran necesidad que Sunchales tenga una verdadera transformación, y hoy estamos dando un gran paso en materia de salud”.La directora del hospital, Carina Feldman, señaló que “es un orgullo que estén acá, cumpliendo un sueño que hemos deseado durante tanto tiempo. Unas paredes que cuentan mucha historia, y que pedían a gritos algo más nuevo, moderno, para poder dar respuesta a esta comunidad que ha crecido tanto. Llegar al último día hábil y decir que tenemos el proyecto de nuestro hospital soñado es cómo un milagro”.Por último, la ex presidenta del Consejo de Administración del efector, Ana Walker, indicó que “ante todas las situaciones difíciles hemos tenido el acompañamiento de la provincia, fueron momentos muy difíciles. Nuestro querido pequeño hospital se hizo gigante en la pandemia”; y destacó que “el gobernador me hizo una promesa y hoy viene a cumplir su palabra empeñada, muchísimas gracias porque usted honra su cargo”.DETALLES DE LAS OBRASLa directora Provincial de Arquitectura e Ingeniería, Ileana Rossi, detalló que este proyecto “está pronto a ser una licitación, una apertura de sobre, porque hemos escuchado la necesidad de una localidad, que necesitaba un nuevo edificio que refleje todo lo que vienen haciendo los trabajadores y trabajadoras de la salud y el potencial de la institución”.Los nuevos edificios se implantan en el mismo predio del Hospital, ubicado en el centro de la ciudad, sobre una de las avenidas principales. El Anexo está pensado como un edificio desarrollado en planta baja y planta alta, pero que puede ser ampliado en altura hasta dos pisos más (2do y 3er piso). Se vinculará con el edificio existente a través de una nueva circulación cubierta.Constructivamente se trata de una estructura de pilotes de hormigón armado, columnas y vigas metálicas, y losas de elementos pretensados de hormigón armado. Los cerramientos verticales se resuelven mediante el uso de piel de vidrio tipo “frame” con doble vidriado hermético y tabiques de bloques de hormigón celular (HCCA). En el control térmico se emplean parasoles de aluminio, láminas de control solar (en vidrios) y paneles metálicos con núcleos de espuma rígida de poliuretano (PIR); las aberturas exteriores tendrán sistema de ruptura de puente térmico (RPT).Se destaca el posicionamiento de estos proyectos frente al consumo energético, desde dos aspectos: el primero, minimizar al máximo el consumo de recursos, en especial de energía; y el segundo, aprovechar los recursos naturales y la energía renovable.Funcionalmente, el nuevo edificio contará en planta baja con una guardia de emergencias que dispondrá de una oficina de control; shockroom para dos camas; sala de observaciones para tres camas; sala de observaciones para paciente aislado de una cama; office de enfermería y dormitorio para médico de guardia. Tendrá también una guardia clínica con dos consultorios médicos; sala de ecografía y sala de rayos X.El sector obstetricia tendrá un consultorio médico; dos Salas T.P.R. y office de enfermería. Hacia el fondo del lote se ubica el sector cirugía, con un quirófano; una sala de partos con sector de recepción de recién nacidos; sala de recuperación para dos camas; office de enfermería; central de esterilización y dependencias.En Planta Alta se ubican los distintos sectores de internación.Sobre la fachada, la internación clínica pediátrica compuesta por dos salas con cuatro camas cada una y office de enfermería.Entre los patios internos se encuentra la internación de maternidad, con dos habitaciones individuales y office de Enfermería. Hacia el Este está la internación clínica adultos que contará con cuatro habitaciones de tres camas cada una. Tendrá también un office de enfermería.PRESENTESParticiparon también de la actividad el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; presidentes comunales de localidades vecinas; la directora regional de Salud Rafaela, Éter Senn; y el presidente del Samco de Sunchales, José Luis Romero; entre otras autoridades.