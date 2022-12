Sin posibilidades de especular, Adrián Castagnani definirá este sábado la temporada 2022 de TS Clase 3 en San Jorge

CAR SHOW SANTAFESINOObjetivo: ganar y ser campeónSin posibilidades de especular, Adrián Castagnani definirá este sábado la temporada 2022 de TS Clase 3 en San JorgeAdrián Castagnani está listo para completar la temporada de TS Clase 3, donde buscará el campeonato y hay un solo resultado posible: ganar la carrera final. El representante de Chabás sabe qué tiene que hacer, pero también sabe que no será fácil.Junto al Bender Competición y la asistencia del Giacone Competición, Adrián Castagnani quiere ser campeón como lo fue en la temporada 2020-2021 de Turismo Agrupado 1600, con el mismo Renault Clio. Con motor de Raúl Fernández, carburador de Adrián Mattei, amortiguadores de Lucas Lorandini y la lectura de datos de Juan Pablo Del Piccolo.“El auto lo tenemos listo y estamos laburando y revisando todo para tenerlo en buenas condiciones. Vamos a darlo todo y veremos qué sale. No tengo otra estrategia ni otra posibilidad que salir a ganar para salir campeón, y vamos a ir por todo”, manifestó Castagnani, quien estuvo muy cerca de ganar, no se dio, pero también tiene la ventaja de puntos en la tabla que lo hace depender de sí mismo.Apoyan a Adrián Castagnani: La Planta Granos, Aberturas Inducor, Arandelas Re, Mercadito Leo, Ricardo Quadrelli e Hijos SRL, Hernández SRL, Vigatech, Shell Pico Hermanos, HC Materiales, Baterías Bottoni, Jakas, Kokic, Ivancich SA y La Peña de los Miércoles de Chabás.De manera excepcional, los entrenamientos y pruebas de clasificación se disputarán el viernes, arrancando después del mediodía. El domingo serán las series y la prueba final, a las 13.20.