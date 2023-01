LA PROVINCIA CUENTA CON UN NUEVO CENTRO LOGÍSTICO PARA VACUNAS

Martorano y Vizzotti inauguraron el centro





Las ministras de Salud provincial, Sonia Martorano, y nacional, Carla Vizzotti, inauguraron el nuevo centro provincial de almacenamiento y distribución de vacunas, en la ciudad de Recreo. Además entregaron 19 ambulancias y recorrieron la sala de lectura de test de VPH en el hospital Oncológico Iturraspe de Santa Fe.Luego de agradecer a la ministra Vizzotti, Martorano expresó que "hoy se hace visible nuevamente una mirada de salud que tiene que ver con el fortalecimiento y la recuperación de los valores de accesibilidad, equidad e integralidad de la salud".AmbulanciasEn primera instancia, Vizzotti y Martorano recorrieron el hangar del Aeropuerto de Sauce Viejo, en donde se entregaron 19 ambulancias, de distintos grados de complejidad, para fortalecer la flota prehospitalaria de contención y atención de urgencias y emergencias. Del total de vehículos, 4 son doble tracción por lo que serán destinadas a zonas rurales de la provincia.Al respecto, Martorano destacó que la entrega “demuestra la importancia que tiene para Nación y la provincia el territorio, la medicina prehospitalaria y los traslados”.Por su parte, Vizzotti resaltó que las unidades de traslado son de “diversos grados de complejidad y para varias localidades, atendiendo a la diversidad de demandas y necesidades de la provincia de Santa Fe y a su gran superficie geográfica”.Centro logísticoPosteriormente, las ministras inauguraron el nuevo centro provincial de almacenamiento y distribución de vacunas, en la ciudad de Recreo. El mismo cuenta con toda la infraestructura necesaria para alojar las dosis de toda la provincia. Además, permitirá llevar adelante el envío a lo largo y ancho de Santa Fe.Durante el acto, Martorano remarcó que “el almacén de vacunas, que en un mes tendrá funcionamiento pleno, mejorará la logística, potenciando el programa provincial de inmunizaciones".Por su parte, la coordinadora del Programa Provincial de Inmunizaciones, Soledad Guerrero, expresó su satisfacción porque el Ministerio de Salud de la Nación “permitió disponer de un lugar que va a ser el almacén de vacunas de toda la provincia de Santa Fe. Con una enorme infraestructura, con una enorme capacidad de almacenamiento, con muchas oficinas, todo lo que va a permitir estructurar, nuevamente, el Programa de Inmunizaciones de Santa Fe. Esto permitirá vacunar a nuestra población con la mejor calidad posible”.Detección de VPHPor último, visitaron el hospital Oncológico Iturraspe, al que Nación aportó un instrumento de última generación para lectura y detección de VPH (virus de papiloma humano)."Este es un virus que lo podemos detectar precozmente con estás tomas de muestras para evitar el cáncer de cuello de útero, uno de los más prevalentes en las mujeres”, precisó Martorano y recordó que “primeramente se puede prevenir con la vacunación de VPH en niños y niñas de 11 años, pero además hoy podemos realizar la toma de muestras logrando un salto en calidad muy importante”.Al tiempo que precisó que la toma de muestras “se hace aquí para todo el centro norte, mientras que a partir del 4 de febrero se podrá realizar, con otro equipamiento, en el hospital provincial de Rosario, para toda la región sur”.Situación epidemiológica COVIDEn diálogo con los medios de comunicación, Vizzotti indicó que “la pandemia se encuentra en una etapa distinta y ya definitivamente el virus no va a desaparecer. La vacuna no previene el 100% de las infecciones y tampoco tiene una duración prolongada, a partir de los 4 a 8 meses”; y agregó que “seguramente vamos a tener que seguir vacunándonos, todavía no está definida la periodicidad, sabemos que a partir del cuarto mes comienzan a bajar los anticuerpos”.Asimismo, la ministra de Salud de la Nación dio detalles sobre los avances de los estudios que se llevan adelante en el país de vacunas para Coronavirus y concluyó: “La vacuna Argentina es un hito muy relevante, tenemos cuatro candidatas, una muy avanzada que es la ARVAC, para la cuál la ANMAT aprobó las fases dos y tres y se está continuando con su desarrollo. Esta es una vacuna pensada como refuerzo así que seguramente durante el primer semestre se termine el estudio, se presenten los datos, y una vez que se pueda avanzar con el registro vamos a pensar en el rol que pueda tener en el país”, concluyó.