CEPEDA: EL PROXIMO SABADO 11 DE FEBRERO VAMOS A VIVIR UNA MEGA FIESTA ANIVERSARIO

EL PROXIMO SABADO 11 DE FEBRERO VAMOS A VIVIR UNA MEGA FIESTA ANIVERSARIO.
LA COOPE RESTO BAR CUMPLE 6 AÑOS Y QUIERE FESTEJARLO CON VOS!!
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