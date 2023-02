EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA INCORPORÓ DRONES PARA TAREAS DE PREVENCIÓN EN LA CIUDAD DE ROSARIO

Brilloni presentó los drones









El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, incorporó 8 vehículos no tripulados (drones) para tareas de prevención en Rosario, de un total de 20 aparatos, de los cuales 6 fueron puestos en funcionamiento en la ciudad de Santa Fe y otros 6 destinados a la Guardia Rural Los Pumas, en la localidad de Santa Felicia, en el norte provincial. Los equipos fueron adquiridos por un monto total de 1.524.654,60 dólares.En ese marco, la provincia capacitó a 25 agentes de policías que, luego de los cursos de formación, rindieron exámenes ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para la habilitación definitiva como pilotos de drones.Al respecto, el secretario de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, indicó que “la flamante adquisición que significa estos 20 drones sirve para apoyar las actividades preventivas y de investigación que estamos llevando adelante desde el ministerio, con un aporte fundamental de la Policía de Santa Fe”.Y remarcó: “Esta tecnología es una incorporación importante a la logística con la que contamos en la provincia para seguir promoviendo las políticas de seguridad pública, destacando también el recurso humano, que ha sido capacitados para poder utilizar estas herramientas y llevar adelante las actividades de apoyo al despliegue operativo preventivo”.A su turno, el subsecretario de Seguridad Preventiva, Gustavo Puchetta, puntualizó: “Estos drones tienen características muy específicas que van a aportar significativamente a la prevención y a la investigación”.Sobre ese punto, detalló que “vuelan estables hasta 120 metros aproximadamente y cuentan con recursos inéditos como cámara térmica e infrarroja, telemetría laser y un zoom muy preciso, que se pueden utilizar en allanamientos, rastreo de personas en el campo, control vehicular, de espectáculos y eventos masivos, porque la cámara tiene una nitidez que permite identificar una persona a la distancia de manera óptima”.VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOSEl sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) es una importante contribución a las actividades de seguridad, para realizar comando, control, comunicaciones, vigilancia, reconocimiento e identificación de delitos. Tiene la ventaja de trabajar en ambientes peligrosos sin la exposición de tripulación.La incorporación de este sistema de aeronaves de alas rotativas a las actividades del Ministerio de Seguridad genera un valioso aporte en las distintas misiones en territorio específicamente santafesino: vigilancia de rutas y espacios terrestres, de rutas fluviales y un aporte menor a la vigilancia del espacio aéreo cercano (vuelos irregulares o clandestinos).Este sistema puede transmitir videos diurnos o nocturnos en tiempo real a cualquier vehículo en movimiento de la fuerza de seguridad u otros organismos del estado, mientras se realiza la operación coordinada.Las capacidades principales son de búsqueda y rescate sobre el territorio, ríos e islas, seguimiento y georeferenciación de blancos, monitoreo de incendios o inundaciones, enlace de datos en tiempo real, entre otras.