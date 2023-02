Juan Emilio Guazzeroni y un debut protagonista

TURISMO PISTAJuan Emilio Guazzeroni y un debut protagonistaEl piloto de Teodelina supo pelear adelante en la Clase 1, aunque terminó 11º con el auto desalineadoLa temporada 2023 de Turismo Pista tuvo a Juan Emilio Guazzeroni como debutante y fue uno de los mejores de su condición en Concepción del Uruguay. El joven de Teodelina, sin conocer el trazado se metió entre los punteros y estuvo a punto de ganar su serie, mientras que en la final un toque le dejó el auto sentido y no pudo avanzar.Estando entre los 15 mejores en entrenamientos, sostuvo la tendencia en la clasificación, quedando 12º en la segunda tanda 15º en la general. Guazzeroni corrió la tercera serie el sábado por la tarde, y tras un buen inicio, se fue a pelear por la victoria pero al ser tocado quedó un tanto retrasado; no obstante, se recuperó y llegó 2º.Para la prueba final, todo sería diferente, porque Juan Emilio se resguardó en el comienzo y cuando pudo atacar, entró en toque con otro piloto y su auto quedó desalineado, generando pérdida de tiempo por vuelta. Perdió algunas ubicaciones pero terminó undécimo, nada mal para ser su primera carrera en la divisional menor del Turismo Pista.Tras las buenas sensaciones del debut, Juan Emilio explicó: “Fue una carrera muy buena, me gustó, y estábamos para más porque el rendimiento lo teníamos, pero en la serie nos jugó una mala pasada una maniobra que me sacaron afuera sino la ganábamos, aunque igual quedé segundo. Largando sexto en la final, todo estaba muy parejo y para avanzar siempre hay que ir al roce, y elegí mal, porque en una maniobra tuve un roce y se desalineó el auto. Quedé con menos rendimiento, muy poquito pero lo suficiente para que saquen turno para pasarme. Dentro de todo redondeamos el undécimo puesto. Me sentí cómodo con el auto a pesar de no conocer el circuito”.Por otro lado, el clima fue muy adverso por las altas temperaturas y analizó: “Quedé liquidado por el calor que pasamos hoy, tanto para mí como para el auto. Esta fue una de las peores que me tocaron por temperatura, porque se calentaba todo adentro del auto que no se aguantaba, quemaba todo”.La próxima fecha será el fin de semana del 26 de marzo en Concordia, Entre Ríos.