LA PROVINCIA PRESENTÓ SU OFERTA SALARIAL A GREMIOS DOCENTES

Los números de la propuesta igualan la instancia de negociación nacional, posicionando a Santa Fe como una de las jurisdicciones que más invierte en el salario.





La ministra de Educación, Adriana Cantero, y el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, presentaron este miércoles la propuesta salarial provincial a representantes de sindicatos del sector docente. La misma consiste en un aumento del 17,5% para el mes de marzo, 8% en el mes de mayo y 8% en el mes de julio, con dos revisiones en los meses de mayo y de julio.Al término de la reunión, el ministro puso de manifiesto el esfuerzo que realizó la provincia para igualar los números de la paritaria nacional, uno de los elemento que se toma como referencia para constituir la oferta a los gremios locales: “A partir de comunicaciones que tuvimos el día viernes, cuando conocimos los resultados de la paritaria nacional, que involucra los mismos sindicatos que negocian en el ámbito de la provincia, les he solicitado a los paritarios del ministerio de Educación y de Economía de hacer los esfuerzos necesarios para alcanzar la paritaria nacional docente. Hoy se plasmó esa situación en la mesa de negociación”.Asimismo, Pusineri destacó que se incorporó otra demanda por parte del sector de las y los trabajadores de la educación, como tener paritarias más cortas y no anuales: “Otro de los planteos fue que tengamos un esquema de revisión más corto, lo que también ha sido contemplado: hay dos momentos de revisiones previstas, uno en el mes de mayo y otro en julio, de manera tal de poder ir monitoreando el avance de la situación inflacionaria y su relación con los salarios”.“La propuesta, al ser en términos porcentuales, lógicamente posiciona a Santa Fe entre las provincias que mayor inversión realiza en el salario docente. A esto se llega, entre otras cosas, porque en el año 2022 la paritaria terminó cerrando en un 9,2% por encima de lo que fue la medición de la inflación anual”, recordó el funcionario.Por su parte, para referirse a los alcances cuantitativos de la oferta provincial, Cantero señaló que “la paritaria nacional hizo el esfuerzo de poner un fondo de garantías para que no haya en el país ningún maestro que en su sueldo inicial cobre menos de $ 130.000 y el salario que ofrece Santa Fe para un maestro inicial es de 161.000 pesos”.Más adelante, la titular de Educación manifestó que “además de este salario que ofrece Santa Fe, la provincia hace una inversión enorme en creación de nuevas fuentes de trabajo. En este sentido la aplicación del plan de 25 horas para el nivel primario implica, tanto en escuelas estatales como en privadas, la creación de más de 50.000 horas cátedra. Eso también tiene que ser analizado por los y las docentes a la hora de pensar en las mejoras y en el crecimiento”.En ese sentido, Cantero sintetizó que “el acta tiene acuerdos que han sido trabajados en las paritarias técnico pedagógicas y que implican una mejora sustantiva en la estabilidad creciente de todo el sector educativo de la provincia”.Por último, consultado acerca de las reuniones que se mantendrán con otros sectores a lo largo de la semana, Pusineri adelantó que “vamos a conversar con los otros gremios. En términos generales, siempre hemos manejado un esquema único de propuesta de paritarias, porque se trata de aumentos porcentuales. Tendrá que ser analizado por cada uno de los sindicatos, ya que el aumento porcentual tiene un desarrollo diferente al interior de cada escalafón”.