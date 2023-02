TURISMO NACIONAL Nicolás Posco y Ale Bucci Racing arrancaron de la mejor forma

TURISMO NACIONALNicolás Posco y Ale Bucci Racing arrancaron de la mejor formaEl dos veces campeón con el equipo de Villa Gobernador Gálvez se llevó la primera fecha de la Clase 2, en Alta GraciaEl Turismo Nacional Clase 2 comenzó la temporada 2023 y Ale Bucci Racing volvió a ganar con Nicolás Posco, en un regreso inmejorable. Además, el equipo metió tres autos en el Top 10, con dos estupendas actuaciones de Thiago Martínez y Mariano Sala, en su primera vez dentro de la estructura con sede en Villa Gobernador Gálvez.Estando competitivos en todo momento, a la hora de clasificar Ale Bucci Racing obtuvo tres de los mejores cinco registros, con Alejandro Torrisi 2º, Thiago Martínez 3º y Nicolás Posco 5º. Además, todos los autos estaban en la mitad de adelante del pelotón, Andrés D’Amico 17º, Gabriel Scordia 19º, Maximiliano Bestani 20º y Mariano Sala 22º.Las series fueron diversas: Sala 7º y Scordia 12º en la primera; Posco y Torrisi hicieron 1-2 más Bestani 5º y D’Amico 10º en la segunda; Martínez largó primero pero se quedó detenido y tuvo que remontar desde el fondo, llegando 10º.La carrera final, se dio de manera impecable para Nico Posco, porque largó segundo, aprovechó un problema técnico de quien era líder y una vez que capturó la vanguardia no la soltó más, y llegó adelante con contundencia. Martínez realizó una remontada inolvidable, terminando 5º con el auto nuevo del equipo, y dentro de los diez, Sala debutó en el TN y llegó 9º, superando todas las expectativas. También sumaron D’Amico 11º y Scordia 19º. En diversos accidentes con serios daños en los autos, quedaron fuera de competencia Torrisi y Bestani.Se trata de la 16ª carrera ganada por Ale Bucci Racing, equipo que se sumó al TN en 2016, logrando cinco de los últimos seis campeonatos disputados en C2.Declaraciones:Nicolás Posco, ganador: “Estoy re contento de esta vuelta, de cómo pudimos funcionar el viernes, sábado y domingo. Fue una carrera dura, donde pasamos a la punta cuando Veronesi se detiene a reparar y después tuvimos que aguantar a Blotta, con dos relanzamientos. Pudimos hacer una luz tranquilizadora para evitar los ataques en las partes rápidas, donde él tenía un plus y pudimos conseguir el primer lugar. Agradezco especialmente a la familia Nuciari, porque este miércoles perdimos a Daniel, un amigo de la familia, y tuvimos la triste noticia de perderlo físicamente, pero continuará en nuestros corazones”.“No se puede creer que este auto sea tan competitivo todavía, tras tantas carreras y golpes. Es un auto increíble. A Ale le dije que si me subía era a este auto y así se dio. Agradezco a Alejandro Bucci y su gente, Rubén Guerini por los motores, 'Pepe' Martos por el asesoramiento, a Bonadeo, a los ingenieros, a Emanuel y Agustín que me atienden el auto y a todo el taller. Gracias a mi familia, Toto, Ana, mi mujer Anto y a todos los que me acompañan”.Thiago Martínez, 5º: “Estoy muy feliz porque sumamos de la mejor manera, avanzamos muchísimo en la final y eso nos deja tranquilos para lo que viene. Vamos a seguir trabajando para mejorar el auto, para mejorar yo, y detalles de todo. Volver al Turismo Nacional con el equipo de Ale Bucci y tener este resultado es muy alentador. Venía sufriendo porque estábamos haciendo maniobras a límite y se dio, pudimos festejar este resultado. Agradezco a Alejandro Bucci, Rubén Guerini y a todos mis amigos que me acompañaron a esta fecha. Ahora tenemos que seguir trabajando en lo presupuestario para llegar de la mejor manera fecha tras fecha”.Mariano Sala, 9º: “Como pensar, pensé alguna vez estar en esta posición en el TN, pero de ahí a que se hiciera realidad era otra cosa. Estamos muy contentos y más allá del resultado estoy muy contento con el equipo, me sentí muy cómodo, Ale y su gente me abrieron las puertas del equipo como si hubiese corrido toda la vida acá adentro y creo que estar entre los diez era un objetivo a conseguir para entrar al grupo de los rápidos y lo conseguimos. Es toda una experiencia nueva el TN, y fueron las primeras diez o doce vueltas a fondo seguidas que di sobre este auto, y me sentí cómodo con el funcionamiento. Me falta afinar la clasificación y adaptarme la goma pero voy a ir con mayor confianza a la próxima. Agradezco a Ale Bucci, Rubén Guerini, a mi familia, a los sponsors y mis amigos que me apoyan para cumplir este sueño”.