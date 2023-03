Ale Bucci Racing reparó en tiempo récord el auto para el tucumano, pero no fue autorizado a correr por precauciones de salud

TURISMO NACIONALMaxi Bestani no correrá y el Etios está libre para Río GallegosAle Bucci Racing reparó en tiempo récord el auto para el tucumano, pero no fue autorizado a correr por precauciones de saludLa segunda fecha del Turismo Nacional tendrá una sensible baja dentro del Ale Bucci Racing, ya que Maximiliano Bestani no podrá competir en Río Gallegos al no estar del todo recuperado del accidente de Alta Gracia, pero el auto estará presente en el circuito y disponible en alquiler. Esta situación se da porque ya estaba todo encaminado para el viaje a Río Gallegos cuando se confirmó la baja.Si bien el tucumano Maxi Bestani quería correr, el médico le recomendó no volver aún y lamentablemente no asistirá a Río Gallegos, Santa Cruz, para afrontar la segunda carrera del año. El Etios fue reparado notablemente en el taller de Cristian Bravo y luego los miembros del Ale Bucci Racing lo alistaron para comenzar el largo viaje patagónico.La estructura de Villa Gobernador Gálvez trabajó a contrarreloj para que el auto está rápidamente listo y en condiciones impecables en todo lo que es chapería. Fue un golpe fuerte pero afortunadamente no hubo roturas en la suspensión, y si bien fue una labor grande, fue solamente del rubro de chapería y chasis.Esta segunda fecha tendrá actividad entre viernes y domingo, con el formato habitual, y Ale Bucci Racing espera repetir el rendimiento general del equipo en Alta Gracia, donde todos clasificaron en la mitad superior de la tabla, terminando tres autos en el Top 10 final, entre ellos, el ganador Nicolás Posco.