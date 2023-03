El de Rafaela comenzó el año zonal de menor a mayor y celebró con trofeo en San Jorge

CAR SHOW SANTAFESINOJuani Canela tuvo una gran remontadaEl de Rafaela comenzó el año zonal de menor a mayor y celebró con trofeo en San JorgeEl rafaelino Juan Ignacio Canela se destacó en la apertura de la Clase 2 1600, terminando 5º tras iniciar el fin de semana un tanto complicado en San Jorge. Con un Volkswagen Up del EM Racing, el piloto de Turismo Nacional se lució el domingo con muchos sobrepasos.Más allá de que el auto no comenzó andando del todo bien, Canela aportó sus conocimientos y el equipo su gran capacidad de resolución para ir cada vez más rápido y así achicar la brecha con los punteros. El Up estuvo progresando en cada tanda, y si bien clasificó lejos, en la serie ganó varios puestos y llegó sexto.Para la final, el avance fue más rápido en los primeros giros, y poco a poco fue aplicando un ritmo de competencia superior a muchos para llegar al quinto puesto, y así conseguir un trofeo en una cita muy luchada en pista con excelentes rivales.La próxima fecha será el 2 de abril en Rafaela.