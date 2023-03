EL GOBERNADOR PEROTTI INAUGURÓ 20 VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE CERES

Perotti inauguró 20 viviendas en Ceres











La inversión total actualizada es de más de 223 millones de pesos. “Aquí consolidarán un sueño, el de su casa propia, el de poder tener un techo propio”, señaló el mandatario santafesino a las familias adjudicatarias.El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó este martes de la inauguración de un complejo de 20 viviendas ubicadas en la ciudad de Ceres, que demandó una inversión del gobierno provincial de $ 223.104.303,34.En la oportunidad, Perotti indicó que “es un gusto estar nuevamente en Ceres y particularmente quería venir para estar con estas 20 familias, porque pasó más tiempo del esperado por ustedes y del deseado por nosotros, pero ese día llegó, porque hubo un fuerte compromiso para resolver cada una de las dificultades”.Y “gracias a esto podemos tener un complejo habitacional que ha quedado muy lindo, y que deseamos disfruten plenamente. Aquí consolidarán un sueño, el de su casa propia, el de poder tener un techo propio”, señaló el gobernador.A continuación, manifestó “el compromiso de seguir trabajando con obras y programas, y con esta decisión estratégica que hemos gestionado ante Nación para la obra del acueducto más importante en la extensión que se va a estar construyendo en la Argentina, más de 300 kilómetros, desde San Javier hasta Tostado, y allí el último empujón, que lo hará la provincia, desde Tostado a Villa Minetti”.“Es un compromiso con el norte, para un horizonte diferente, porque estamos convencidos de la capacidad de la gente de esta zona de la provincia, de su empuje, y de que si tienen oportunidades e infraestructura van a demostrar que lo que aquí se invierte se va a multiplicar y devolver con creces”.“Esta es la apuesta fuerte que hacemos a esta zona. Zona que tiene que arraigarse, en la cual hay muchas posibilidades futuras y para eso tenemos que llegar con los servicios esenciales básicos”, concluyó Perotti.Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, indicó que “en todo este tiempo, tuvimos un conjunto de dificultades para llegar a este momento, por eso, permanentemente desde la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, explicamos y avanzamos. Agradecemos la paciencia de ustedes para poder resolver los inconvenientes que tuvimos para llegar a este día”.“Esta no es una obra aislada, no es la única obra, se enmarca en una decisión política del gobierno de la provincia de llevar adelante un plan muy ambicioso de obras, sobre todo del centro hacia el norte de la provincia, donde vive solamente el 20 de la población, con un objetivo muy importante que es el arraigo, que la gente pueda vivir y desarrollarse donde nació si es que así lo quiere, con las mismas condiciones que en el resto de la provincia", subrayó la ministra.Más tarde, la intendenta de Ceres, Alejandra Dupuoy, aseguró que “este es un día de mucha alegría, porque 20 familias van a cumplir el sueño de la vivienda propia. Una obra que tuvo algunos contratiempos entendibles en los tiempos que estamos viviendo, pero lo más importante es que hoy esa espera, que tanto desesperaba, llegó a su fin y de la mano del gobernador van a recibir las llaves para que estas familias puedan vivir en este barrio 9 de julio”.“Desde el gobierno de la ciudad también hemos acompañado con obras complementarias como la apertura de calles, el ripio, las veredas, la forestación”, precisó Dupuoy; al tiempo que destacó el trabajo “mancomunado entre los estados locales y el gobierno provincial, en esta política de Estado que es poder garantizar la vivienda, el techo propio”.LAS VIVIENDASSon de dos dormitorios y cuentan con calefones solares, instalaciones de agua potable, cloacas, energía eléctrica y gas envasado.Corresponden al prototipo dúplex (60 metros cuadrados) con planta baja y planta alta, y patio exclusivo. Además, se realizaron obras de infraestructura como veredas, desagües pluviales, provisión de energía eléctrica, alumbrado público, ripio y arbolados.PLAN INCLUIRAsimismo, en el marco del Plan Incluir, el gobernador firmó un convenio con el presidente del club Atlético Ceres Unión Social y Cultural y Deportivo, Diego Daniel Poeta, mediante el cual se otorga un aporte de $ 3.400.000 para obras de infraestructura.Al respecto, Perotti destacó que “es un gusto poder acompañar y ver como el club trabaja y, con muchísimo esfuerzo, sostienen estas instalaciones”; al tiempo que indicó que “nos parece importantísimo tener clubes con buena infraestructura, donde los chicos y chicas tengan ganas de estar y de ocupar su tiempo en una actividad deportiva y generando amigos”.“Ninguna ciudad, ningún pueblo, sería igual si no tuviera clubes, y cuando algún club tiene algún mal momento es donde se nota el hueco, y hay que estar cerca para que eso no pase, para que haya siempre gente comprometida en cada institución deportiva, ahí es donde el Estado tiene que estar cerca”, concluyó el mandatario santafesino.Por último, Poeta precisó que el proyecto consiste en “renovar el salón social del club” lo que incluye “cambiar el techo”.PRESENTESTambién participaron del acto la secretaria de Coordinación de Políticas Públicas, Luisina Giovannini; el director provincial de de Vivienda y Urbanismo, Edgardo Ragalli; el diputado provincial Marcelo González; y el presidente del Concejo Municipal de Ceres, Ignacio Lemos; así como también presidentes comunales y demás autoridades provinciales y municipales.