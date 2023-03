En una carrera cambiante, el de Villa Gobernador Gálvez fue tercero y se ubica bien en el campeonato con el Ale Bucci Racing

TURISMO NACIONALPodio para Alejandro Torrisi en Río GallegosEn una carrera cambiante, el de Villa Gobernador Gálvez fue tercero y se ubica bien en el campeonato con el Ale Bucci RacingSegunda fecha de Turismo Nacional, segundo podio del Ale Bucci Racing dentro de la Clase 2, y en esta ocasión, con el villagalvense Alejandro Torrisi en Río Gallegos. En una gran disputa, el piloto del Nissan March número 116 avanzó posiciones para alcanzar sobre la última vuelta el tercer escalón en el festejo. Nicolás Posco, sigue entre los mejores del campeonato aunque en esta ocasión el final fue accidentado.Tras un viernes perfecto por parte de Thiago Martínez con uno de los Ford Fiesta del equipo, liderando entrenamientos y la primera clasificación, el sábado se diluyó un poco el protagonismo. Siendo local, el santacruceño finalmente sería sexto, como mejor representante del equipo en la clasificación general. En la primera serie, Gabriel Scordia fue quinto y Sala desertó, en la segunda Torrisi progresó para ser tercero y Nico Posco quedó quinto por un leve despiste cuando era tercero y en la última estuvo Andrés D’Amico siendo sexto, Matías Chas, octavo y Martínez quien terminó fuera por un toque.La final del domingo fue atrapante en la lucha por muchos puestos de pelotón, donde Torrisi, Posco y Scordia concluyeron la carrera en el Top 10, sumando fuerte para el torneo. Ale Torrisi pasó al tercer lugar en el giro final, y Posco rompió el motor a metros de terminar, y arribó golpeado por otro compañero de pista, en una situación peligrosa pero sin daños físicos. Posco quedó octavo y está tercero a siete puntos en la tabla. Fuera de los 10, llegó D’Amico 14º, mientras que Chas, Sala y Martínez no pudieron sumar.Alejandro Torrisi, desde el podio, manifestó: “Fue una carrera muy entretenida, ayer en la serie también. Nos complicamos con una pinchadura en la clasificación y quedamos muy atrás pero pudimos remontar un muy buen fin de semana y este podio creo que es el lugar que nos merecíamos”.Por otro lado, Nicolás Posco, cuando bajó del auto expresó: "Faltando la última curva comenzó la rotura del motor, faltaban pocos metros y alguien no me vio y me partió al medio, por suerte no me agarró nadie de costado. En un momento me solté porque pensé que habían pasado todos, pero cuando me di cuenta de que seguían pasando me desesperé para salir por si me enganchaba alguno".La próxima fecha será el fin de semana del 9 de abril en escenario a confirmar.