Fiornovelli Sport Group estuvo cerca de seguir sumando puntos, pero quedó a pie a poco de terminar en Río Gallegos

“El resumen es bastante positivo a pesar de que no pudimos llegar el domingo porque se rompió la rampa de combustible y empezó a perder presión de nafta; por eso fallaba hasta que se paró, cuando se quedó sin nafta. Veníamos en el puesto 15, con buen ritmo. Al principio de la carrera me mandé una macana, pasándome de largo en la última curva; ya había ganado tres lugares y los volví a perder, quedando 21º, 22º. Los volví a recuperar y estaba cerrando en los puntos otra vez, en una carrera muy exigente porque no hubo auto de seguridad, y fueron 16 giros de corrido. Me voy contento y conforme con el auto, agradecido con Fabio Fiornovelli, toda su gente, y con Federico Domínguez por el motor”, manifestó Casais.



La próxima fecha será el fin de semana del 9 de abril en circuito a designar.











TURISMO NACIONALOtra positiva actuación con Diego CasaisFiornovelli Sport Group estuvo cerca de seguir sumando puntos, pero quedó a pie a poco de terminar en Río GallegosEl equipo de Arroyo Seco en el Turismo Nacional, el Fiornovelli Sport Group, sigue dando pasos hacia adelante con el Peugeot 208 que conduce Diego Casais. A pesar de ser escenario nuevo para todas las partes, se logró pelear de igual a igual con muchos de los más experimentados más allá del resultado final.Con dos entrenamientos como para conocer el circuito, en clasificación quedó 34º. Pero en la serie, Casais tomó todo el coraje posible y empezó a superar rivales, en una gran actuación con el Peugeot 208 alistado por Fabio Fiornovelli, quedando 7º. En la final, el panorama fue muy bueno porque ganó lugares y cuando estaba 15º, un inconveniente con la alimentación de combustible lo hizo retrasarse y faltando una vuelta se paró.