LA PROVINCIA INAUGURÓ EL CICLO LECTIVO 2023 EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO

El gobierno provincial inauguró el ciclo lectivo 2023 en jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias. En este marco, la ministra de Educación, Adriana Cantero, afirmó: “La verdad que hoy mi corazón de maestra se ensancha en esta mañana, en esta Plaza de Llambi Campbell, mirando a una comunidad alrededor de sus infancias y sus adolescencias que inician un nuevo ciclo lectivo. Para los que venimos de la educación y amamos la educación,sabemos que este es un momento crucial que marca además un rito de iniciación que todos después guardamos en nuestros corazones, pero también podemos destacar que es un momento crucial para toda la sociedad dado que hoy, en esta mañana cada comuna, cada municipio de todo nuestro territorio provincial tiene un paisaje diferente, que es que miles de niños y niñas, de adolescentes, de adultos, transitan las calles de sus pueblos, de sus ciudades para ir a la escuela porque la escuela convoca a un año de trabajo, a un año de encuentro y de aprendizaje".Y agregó: "Elegimos Llambi Campbell porque es una comuna pujante, trabajadora, que pone empeño en el proceso educativo de su comunidad pero también porque desde el centro del territorio de la provincia podemos expandir este mensaje hacia todos los lugares donde chicos y chicas como ustedes están iniciando el ciclo lectivo. Todos conservamos en nuestros mejores recuerdos los inicios de ciclo lectivo de nuestras escuelas de nivel inicial, primarias y nuestros días en la secundaria, todos recordamos con emoción aquellas sensaciones que nos abrigaban en cada comienzo de ciclo, por eso hoy es un día de fiesta, porque la escuela vuelve a abrir sus puertas para abrigar en su vínculo pedagógico a toda esta vida que crece a nuestro alrededor y que espera de nosotros ese compromiso adulto de poder cuidarlos de transmitirles el patrimonio cultural indispensable para poder crecer y enfrentar más tarde sus proyectos de vida".En ese sentido, la ministra destacó que "además hoy es un día muy importante e histórico para la educación santafesina porque empezamos un ciclo lectivo que define a los 14 años de obligatoriedad en la Argentina como una trayectoria única continua y completa en la provincia de Santa Fe con un compromiso enorme de que no haya un solo santafesino o una sola santafesina que quede fuera de esa trama que debe ser garantizada para todas y todos"."Para que esto suceda hemos trabajado en el diálogo con los docentes alrededor de cada una de las localidades, nuestros funcionarios han atravesado todo el territorio provincial en encuentros de directores, de supervisores, de coordinadores pedagógicos, hemos realizado conversatorios, trabajado documentos en las escuelas, jornadas institucionales y llegamos a esta definición después de 3 años de empeño en un diálogo sostenido, por eso hoy es un día histórico, porque empezamos a comprender que la trayectoria obligatoria no es una sumatoria de niveles, sino un recorrido que se hace con puentes, con abrazos y con miradas que contemplan los recorridos de nuestros chicos y nuestras chicas con esa responsabilidad y esa confianza que solo la buena educación pone al servicio de este crecimiento", sostuvo la titular de Educación.FORTALECER LAS TRAYECTORIAS ESCOLARESA su turno el presidente Comunal de Llambi Campbell, Adrián Tagliari indicó: "Me siento feliz y orgulloso que hoy elijan a LLambi Campbell por todo el trabajo que hacen las instituciones de la localidad y qué mejor que los chicos inicien las clases, que estén en la escuela y que todas las discusiones y el diálogo que se tenga que dar se haga en el ámbito que corresponda pero con los chicos estudiando, relacionándose, creciendo y capacitándose, eso es lo que esperamos todos y lo que espero como padre".Por otra parte, la docente Emilce Parisi de la Escuela Primaria Nº 1125 de Llambi Campbell, manifestó que "este año nos convoca a seguir fortaleciendo las trayectorias escolares de los estudiantes donde cada uno vivenciará su trayectoria única continua y obligatoria, comenzando en el nivel inicial pasando por la escuela primaria y finalizando en el en el nivel secundario logrando su titulación y de esta manera garantizando los derechos la educación pública y privada, como lo indica la ley nacional"Asimismo, la docente Laura Font de la escuela Secundaria Nº 303 de la mencionada localidad, expresó: "Estamos transitando transformaciones históricas que dejarán huellas profundas en nuestras instituciones educativas y algunas de ellas son el Plan Nacional de Lectura, El plan 25, la diagramación y actualización de diseños curriculares secundaria de avance continuo".PRESENTESEstuvieron presentes el Secretario de Educación, Victor Deboc, la subsecretaria de Educación Inicial, Rosana Cencha, el subsecretario de Educación Primaria, Ubaldo López, el subsecretario de Educación Secundaria, Gregorio Vietto; la delegada de la Regional IV de Educación; Monica Henny, Directores y Directoras provinciales, Supervisoras, Supervisores, directivos docentes y estudiantes de todas las escuelas de la localidad.