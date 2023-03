PEROTTI ENCABEZÓ LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DEL POLO EDUCATIVO PUERTO GENERAL SAN MARTÍN DEPENDIENTE DE LA UNR

Perotti inauguró el edificio del Polo Educativo Puerto General San Martín dependiente de la UNR

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este lunes, la inauguración del Edificio propio del Polo Educativo de Puerto General San Martín y el inicio del ciclo lectivo 2023. El Polo Educativo es una propuesta articulada entre el Municipio de Puerto General San Martín y la Universidad Nacional de Rosario.En la oportunidad, Perotti remarcó que “estas son de las cosas que nos entusiasman, que afirman que este es el camino, por más dificultades que tengamos en muchos frentes. El camino, sin dudas, es nuestra gente mejor educada y mejor preparada”, dijo el mandatario santafesino.Luego, el gobernador recordó que cuando había pocas universidades en el país “había que viajar mucho para estudiar en las grandes ciudades. Hace muy pocos años, Santa Fe sumó la tercera universidad pública en Rafaela, y es parte de un cambio en la Argentina de generar nuevas universidades para acercar a muchos territorios donde la educación universitaria no llegaba”, agregó.A continuación, Perotti destacó que muchos padres quieren educación para sus hijos, “porque ven en la educación la posibilidad de un futuro mejor y qué mejor que en un polo productivo, agro industrial, agro alimentario de las dimensiones que tenemos en esta provincia. En ese corazón surge esta escuela. En esa cercanía con muchas empresas de renombre nacional e internacional, pueden tener gente de la región que se forma de la mejor manera y abre las puertas para continuar una instancia universitaria”, agregó.Sobre el final, el gobernador resaltó: “Esto es lo que queremos que se multiplique en la Argentina y en nuestra provincia, porque permite que muchos que no tienen oportunidades las empiecen a tener”.UNIVERSIDAD PÚBLICA Y GRATUITAPor su parte, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Percyck, manifestó que “es muy importante estar inaugurando una escuela técnica dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, significa que a los 12 años estos chicos están entrando a la universidad pública en Argentina”.Asimismo, destacó la importancia de la educación técnica “si es que queremos que la Argentina sea un país de producción y trabajo. Tenemos la obligación de que la educación y la universidad pública lleguen a todo el territorio nacional”.Por otro lado, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, expresó que “queremos agradecerle desde la Universidad que cada propuesta que ponemos sobre la mesa, la provincia se compromete para acompañar”. Luego, dirigiéndose a los funcionarios del gobierno nacional, agradeció “por haber reactivado la inversión en obra pública y en infraestructura universitaria que estuvo suspendida durante mucho tiempo”.“La universidad es producto del esfuerzo colectivo que hace la sociedad”, dijo Bartolacci y agregó: “Quienes tuvimos el privilegio no podemos más que extremar nuestros esfuerzos para ese sacrifico colectivo de la gratuidad valga la pena. Eso se hace logrando que la universidad sea, sobre todo, una institución que le transforme la vida a la gente”, remarcó.En el mismo sentido, el diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, dijo que “lo importante para construir una comunidad con desarrollo es la educación. Argentina se construyó a partir de la sanción de la ley 1420 de educación obligatoria, con la idea de lograr un país y una identidad nacional a partir del sistema educativo. Es clave que este tipo de proyectos puedan hacerse e inaugurarse, porque el acceso a una educación universal y gratuita iguala oportunidades”.“Como dice el gobernador, cada puerta que se abre en una escuela y con un trabajo, es una puerta que se cierra al delito. Es una gran noticia para una región con mucho empuje, en la que se respira trabajo y producción”, concluyó el legislador.Finalmente, el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, pidió “que este día no se olvide nunca” y subrayó la relevancia de “invertir en educación, porque de ahí se sale: con más educación”.POLO EDUCATIVO UNREl Polo Educativo UNR, sede Puerto General San Martín, está emplazado en un lugar estratégico, desde el punto de vista de su conectividad. El predio consta de 15 hectáreas en total, tiene acceso por Autopista Rosario-Santa Fe, por ruta Nacional Nº11 y por ex ruta Provincial Nº18 Sur, ubicado hacia el Oeste de la ciudad.Esta primera etapa de la obra comprende la construcción de la cuarta parte del proyecto, cuenta con aulas, sanitarios para ambos sexos, sanitarios para capacidades diferentes, kitchenette, portería, sala de computación, laboratorio, cantina. La superficie construida hasta el momento comprende un aproximado de 1.700 m2.CAMINOS DE LA PRODUCCIÓNPor otro lado, el gobernador participó de la inauguración de una nueva etapa de la traza denominada Caminos de la Producción, en Antártida Argentina y Vucetich de la ciudad de Puerto Gral. San Martin. Este tramo de la obra consistió en la pavimentación de arterias como Antártida Argentina, desde Héroes de Malvinas hasta Yrigoyen y J.B Thorne, desde Héroes de Malvinas hasta Vucetich y fue realizada con fondos del gobierno nacional.Previamente, en marzo de 2022, el gobierno provincial concluyó la segunda etapa de esta obra que demandó una inversión de más de 25 millones de pesos. Se trató de la pavimentación de la calle Vucetich, un tramo de 1.030 metros lineales, entre las calles Perón y Antártida Argentina. Mientras que, la primera etapa, fue entre las arterias América y Perón. Se trata de una obra que beneficia al sector productivo de la zona y a los vecinos de la ciudad, ya que permite descomprimir las calles principales, beneficiando además el acceso al predio del Parque Industrial en desarrollo.Durante el acto, el gobernador se refirió a la necesidad de seguir mejorando los accesos a las terminales portuarias, porque “no es solamente facilitar los tiempos de los transportistas, sino ganar en calidad de vida para la circulación cotidiana de cada una de estas ciudades”.Asimismo, dijo: “Generar estos caminos de producción o los peines que permiten la llegada con distintas alternativas, no solamente descomprime la ruta 11, sino que facilitan el acceso a cada una de las terminales portuarias. Inversiones provinciales importantes, inversiones de Nación, todos tenemos que tratar de generar estas mejoras y hacen falta obras de infraestructura para que el tránsito pesado pueda tener como alternativa una circulación mucho más rápida”.Sobre el final, Perotti remarcó: “Más de un millón y medio de camiones por año es lo que mueve la zona. Garantizar esa circulación es clave, porque es allí es donde tiene que llegar la producción, pero tratar de que conviva de la mejor manera con la población de Puerto, de San Lorenzo, de Timbúes es fundamental por eso hay que seguir invirtiendo”.De las actividades también participaron el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; y las ministras de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; y de Educación, Adriana Cantero.