PEROTTI Y GIULIANO RECORRIERON LAS OBRAS EN EL PUERTO DE SANTA FE

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, recorrieron las instalaciones y observaron las obras que se llevan adelante en el Puerto de Santa Fe (PSF).En la oportunidad, Perotti destacó que “la posibilidad de sumar contenedores requerían una frecuencia permanente y estable de barcazas y con posibilidades de salir desde aquí para llegar a los puertos del mundo. Las posibilidades se fueron marcando, las primeras exportaciones fueron llegando, la frecuencia se mantiene y eso ha sumado importaciones también, empresas que toman el Puerto de Santa Fe para llegar acá con su mercadería”.“Esto habla a las claras que era posible poner en marcha este puerto, que tenía viabilidad y tenía condiciones, que necesitaba acompañamiento y decisiones políticas”, agregó el gobernador y, además, enunció que “se suma la posibilidad de migraciones”.“Santa Fe necesita dar un salto en su infraestructura productiva y las comunicaciones son claves. A los esfuerzos por avanzar en los acueductos, en los gasoductos y en las inversiones energéticas, se tiene que sumar la posibilidad de que se muevan nuestras cargas y los habitantes que quieren venir a Santa Fe y que necesita salir de Santa Fe para activar relaciones productivas y comerciales”, continuó el mandatario santafesino.Por eso, el gobernador agradeció a “todos los integrantes del Ente Portuario y a cada una de las entidades representativas de la producción que acompañan y empujan esta decisión y este protagonismo que Santa Fe con su puerto quiere tener en la nueva instancia de la Hidrovía”.“Durante años se habló de Santa Fe y sus posibilidades de desarrollarse si el puerto funcionaba. Y durante años el puerto no funcionó. El puerto está funcionando, el puerto está recuperando ese protagonismo para Santa Fe pero, fundamentalmente, lo que está recuperando es una trasmisión de que desde aquí pequeños y medianos empresarios e industriales tienen márgenes de operar”, finalizó el gobernador.En esa línea, Giuliano destacó que“es una felicidad y entusiasmo poder visitar proyectos que se concretan, que se ejecutan y esto es una variable que no sucede siempre. Que el Ente Portuario haya llevado adelante un proyecto con una inversión de doscientos millones de pesos que hoy se ve en obras definidas, se ve en una barcaza que está llevando adelante una frecuencia de carga diaria muy importante para nosotros”.“Este puerto durante mucho tiempo fue un proyecto para otra cosa menos para un puerto y lo que ha hecho el gobernador Perotti y la ministra Frana es transformarlo en el puerto que debemos tener en Santa Fe”, definió Giuliano.Por último, el presidente del Ente portuario, Carlos Arese, destacó que “a fines de 2021 firmamos un convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación, un convenio de colaboración y de aporte económico que nos permitió lo que hoy estamos viendo, que son las maquinarias y las obras. Rápidamente iniciamos la actividad en la terminal de contenedores”.También estuvieron presentes la ministra de Infraestructura de la provincia, Silvina Frana; el vicepresidente de Belgrano Cargas, Martín Gainza; y la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, entre otros funcionarios provinciales.DETALLE DE LAS OBRASEl Puerto Santa Fe estuvo sin actividad portuaria durante décadas. Desde 2020, primero se recuperó la actividad en la Terminal Agrograneles (TA) con embarques quincenales por más de 350.000 toneladas de granos hasta la fecha. Y desde fines de 2021 se reactivó también la Terminal de Contenedores y Cargas Generales (TCCG), desde donde ya hubo un movimiento total de más de 1500 TEUS. Los productos que se movieron desde la TCCG fueron: trigo, harina de carne y hueso, hemoglobina en polvo, albumina, autopartes, maquinaria y equipamiento, bicicletas, indumentaria y neumáticos. En lo que respecta a cargas generales (no containerizadas), se movilizaron más de 6.000 toneladas de chapas de acero con destino para construcción de torres eólicas en la vecina ciudad de Esperanza. A su vez hemos recibido un cargamento muy importante de maquinarias viales, desde Uruguay.Cabe destacar que se llevan adelante inversiones que superan los 200 millones de pesos, que incluyen la incorporación de la Grúa Reach Tacker – Containera, imprescindible para la puesta en marcha de la Terminal de Contenedores que potencia el movimiento, carga y descarga y que tiene hasta 5 niveles de apilamiento, con una capacidad de 40 toneladas, que ya está en funcionamiento.Las obras que se están realizando se encuentran con alto grado de avance e incorporan la puesta en valor de la Terminal de Contenedores y Cargas Generales (TCYCG); la reconstrucción del Talud inclinado en la terminal de Contenedores y cargas generales; la puesta en valor de la Terminal Multipropósito; el Equipo Autoelevador; la Cinta transportadora noria; mejoras en equipo de dragado, y el Desarrollo Software Terminal de granos.