Santa Fe fue sede del lanzamiento del Programa Federal de Promoción de Biotecnología y Nanotecnología





El gobernador Omar Perotti y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, presentaron en Rosario las acciones a desarrollar por más de $3.700 millones. También, dieron detalles de los avances del Puerto de la Innovación.El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, presentaron este jueves en Rosario las acciones a desarrollar en 2023 por el Programa Federal de Promoción de la Biotecnología y la Nanotecnología, que estima una inversión de 3.781 millones de pesos.La propuesta, a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), organismo que se encuentra en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, eligió a Rosario por ser “epicentro de la biotecnología” para lanzar las acciones orientadas a promover la investigación, el desarrollo y la innovación de base bio y nanotecnología, en el marco de la Ley de Promoción de la Bio y Nanotecnología.Durante el lanzamiento, llevado a cabo en el Polo Tecnológico, Perotti dijo que ser sede de la presentación es “una caricia y un reconocimiento que uno quiere hacer extensivo a todos los que empezaron a hacer ciencia y tecnología en esta provincia”.“Argentina fue generando saberes y un sistema integrado, y es una de las cosas que nos reconocen en el mundo; es uno de los activos más importantes, y cuidar y enriquecer esos activos es nuestra responsabilidad”, aseguró el gobernador.“Este programa -continuó el mandatario- seguramente va a tener muchas presentaciones, y ojalá podamos usar muchos de estos fondos como provincia, dependerá de nuestra capacidad de seguir articulando, y gestionando proyectos”.Finalmente, Perotti manifestó: “Hay leyes que nos están dando pisos que antes no teníamos, pero hay que tener la decisión de que esas leyes se cumplan, y eso es que la afectación presupuestaria siga estando garantizada; allí tenemos todos que tener un fuerte control social y ser custodios de que esos lineamentos permanezcan porque Argentina debe volver a generar riqueza y este sector se la puede dar y se la está dando”, concluyó el gobernador santafesino.ACOMPAÑAR EL CONOCIMIENTOA su turno, el ministro Filmus defendió la propuesta e indicó que “esta inversión no se puede terminar el 10 de diciembre. Tenemos que ser todos, el sector público y privado, pero también los beneficiarios, garantes de que se siga invirtiendo en ciencia y tecnología, porque no se resuelve ningún problema de la realidad sin ciencia y tecnología".El funcionario nacional señaló “la importancia de la inversión pública en ciencia y tecnología, pero también la necesidad de incrementar la inversión privada en la materia”, y remarcó que “la primera articulación que debemos recuperar es entre la investigación básica, la investigación aplicada y la transferencia de ciencia y tecnología al sector productivo para generar una nueva matriz de exportaciones. Debemos entender que la inversión estratégica en ciencia y tecnología no beneficia las y los investigadores de un modo corporativo, sino que es la herramienta para resolver los problemas de nuestra sociedad y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. De ello depende nuestra capacidad de desarrollo y de distribución de la riqueza”.En tanto, Fernando Peirano, presidente de Agencia I+D+i, dijo que elegir a Rosario para el lanzamiento es un “reconocimiento al dinamismo de Santa Fe en materia de biotecnología”, y contó que la intención del programa “articular un conjunto de instrumentos para acompañar al conocimiento en todas sus etapas”.A su turno, la secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación de la provincia, Marina Baima, subrayó que la propuesta tiene la “dimensión del consenso, para un sector que se puesto de acuerdo. Esto nos va a dar una multiplicidad de herramienta, que harán uno de los principales sectores que motoricen la economía de la Argentina”.PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE BIO Y NANOTECNOLOGÍALa iniciativa tiene una inversión estimada de 3.781 millones de pesos, entre subsidios a investigaciones orientadas para nuevas startups, empresas constituidas, infraestructura y un ascenso de empresas biotecnológicas.Además, la Agencia seleccionará aceleradoras para trabajar en conjunto y apoyar con 40 millones de dólares a empresas de base científica en los próximos cuatro años, en el marco del programa con el Banco Mundial. Estas acciones están diseñadas para desarrollar la bio y la nanotecnología desde las investigaciones en los laboratorios hasta la creación y el fortalecimiento de las nuevas empresas.PUERTO DE LA INNOVACIÓNPreviamente, las autoridades mostraron los avances del proyecto denominado “Puerto de la Innovación”, que tiene como propósito crear, en el Galpón 13 de la costanera de la ciudad de Rosario, la primera tecnoteca del Programa Tecnotecas para la Innovación Popular Argentina (TIPAR) financiado por la Agencia Nacional I+D+i, por 500 millones de pesos.El Puerto de la Innovación tendrá por objetivo principal impulsar proyectos que promuevan el desarrollo de la Economía del Conocimiento, consoliden el ecosistema de innovación, el arraigo y la generación de talento, propiciando el desarrollo colaborativo.En este espacio se buscará identificar, mapear y evaluar las ideas, iniciativas y propuestas innovadoras de cada uno de los sectores involucrados, con especial énfasis en los principios de accesibilidad geográfica y tecnológica, e integración en la diversidad de la población beneficiaria, en particular las juventudes e infancias.“Hacer coincidir estas cosas es clave, y siempre va a haber otras cosas que parecen importantes, y que pueden ser urgentes, pero si algo tenemos claro es que las mejores condiciones de vida, las mejores condiciones de desarrollo, van a estar en las regiones que tengan la capacidad de acumular y desarrollar conocimiento”, aseguró el gobernador Omar Perotti en la oportunidad.“El trabajo entre provincia, ciudad y Nación tiene que seguir en esta dirección”, propuso Filmus, quien agregó: “La inversión en educación, ciencia y tecnología, es lo que diferencia a unos de otros, una cosa es el discurso y otra la acción, esto es posible porque hay una ley de acceso a la ciencia”.Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó el “trabajo conjunto”, y aseguró: “No tengo duda que la educación, la ciencia y la tecnología son el camino”.Nuevamente, Peirano valoró: “Acá tenemos profundas coincidencias, acá hay un concepto y mirada al futuro, queremos instituciones porosas, donde lo más importante tiene que ser que haya una perta bien grande para que cualquiera pueda participar”.De las diferentes actividades participaron, entre otros, los ministros, de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, y de Cultura, Jorge Llonch; el secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario, Sebastián Chale; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; el presidente de la Academia Provincial de Ciencias, Oscar Fay, y el presidente del Polo Tecnológico de Rosario, Ignacio Sanseovich.