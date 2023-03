VILLA CONSTITUCIÓN YA CUENTA CON UN PUNTO VIOLETA

La ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, y el intendente Jorge Berti encabezaron el acto.





El acto de inauguración de dicho espacio estuvo encabezado por la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro. Es el número 27 de un total de 40 Puntos proyectados en toda la provincia.El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, junto a la Municipalidad de Villa Constitución, inauguró este miércoles un Punto Violeta en dicha localidad. El espacio está destinado a que mujeres y personas de la diversidad sexual puedan acceder a programas, iniciativas y políticas públicas del ministerio y de otras áreas del gobierno provincial.Este Punto Violeta es el número 27 de un total de 40 que se abrirán en distintos puntos de la provincia. Su zona de influencia comprende a las localidades Cañada Rica, Cepeda, Empalme Villa Constitución, General Gelly, Godoy, Juan B Molina, Pavón, Rueda, Sargento Cabral y Theobald.El flamante espacio se sumará a los puntos ya inaugurados en Villa Guillermina, Esperanza, Villa Mugueta, Murphy, Monje, Gálvez, Llambi Campbell, Piñero, Casilda, San Jerónimo Norte, Pueblo Andino, Reconquista, Vera, Sauce Viejo, Tacural, Providencia y Santa Rosa de Calchines, Acebal, Rufino, Villa Gobernador Gálvez, Garabato, Arroyo Seco, San Javier, San Justo, El Trébol y María Juana.“Es una decisión de nuestro gobierno federalizar las obras, las acciones y traerlas a todo el territorio santafesino, no solamente con aquellas que tienen que ver con el Plan Incluir. Al respecto, recordemos que heredamos un plan que era solamente para dos grandes ciudades, Rosario y Santa Fe, y el gobernador decidió que haya obras en este marco en los 365 municipios y comunas”, sostuvo la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro.“Es en este marco que pensamos estos Puntos Violetas, los primeros 40, que los anunciamos en plena pandemia, cuando el mundo tenía más incertidumbres que certezas, claramente porque también como gestión política lo urgente y lo más próximo siempre fue cuidar la vida de los santafesinos y santafesinas. Hoy, dos años después estamos inaugurando este que es el número 27. Quedan poquitos, quedan 13 que ya en los próximos meses y días los vamos a terminar inaugurando y si ustedes ven el mapa de los Puntos Violetas, abarca desde el norte, pasando por el centro, al sur de nuestra provincia, de este y a oeste, cubriendo toda su diversidad enorme”, agregó.“A las desigualdades tan grandes que atravesamos las mujeres y disidencias hay que responder con políticas integrales y por eso el gobernador Perotti realizó la jerarquización a través de la creación del Ministerio, a través de recursos, de la inauguración de espacios físicos como estos, de tener los 337 convenios en toda la provincia para que tanto ciudades grandes como localidades más pequeñas puedan tener equipos locales de atención próximos, entre otras acciones que llevamos adelante en el día a día”, finalizó.Por su parte, el intendente Jorge Berti manifestó: “Equidad no es el darle a todos lo mismo, sino es darle a cada uno lo que cada uno necesita. A veces alguien necesita un recurso para poder avanzar en un emprendimiento, a veces alguien necesita la capacitación y no ese recurso, digamos, eso es también a trabajar en equidad, agradecerle a las instituciones que han venido, que están a los concejales, lógicamente a todos, tomemos con alegría lo que nos está pasando en Villa Constitución”.“Creo que todas estas transformaciones que se vienen dando, se dan por una comunidad activa, por un trabajo lógicamente, que con un desarrollo tanto con el gobierno nacional, como con el gobierno provincial, pero también con acuerdos, con trabajo en conjunto con nuestro Concejo Municipal, con todo lo que de alguna manera tienen una actividad social en la ciudad”, agregó.Asimismo, durante la actividad también se hizo entrega de los certificados del curso de capacitación "Ley Micaela" (realizado durante 2022), a 49 funcionarios y funcionarias y formadores y formadoras de las localidades de Villa Constitución, Cañada Rica, Juan B Molina, Empalme V Constitución, Pavón Arriba, Rueda, Gral Gelly, Godoy, La Vanguardia y Pavón.El acto estuvo encabezado por la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, y el intendente Jorge Berti. Se sumaron la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mailén Martinez Garat; la subsecretaria de Fortalecimiento Territorial en Igualdad, Género y Diversidad, Soledad Zalazar; la directora de Formación y Capacitación Sol Rodriguez; el director de Diversidad Mariano Espinosa; concejales y concejalas de Villa Constitución: Alejandrina Borgatta, Diego Martín, Carlos Báez y Viviana Romo Cuesta. En adición, la inauguración contó con la presencia de las autoridades comunales de Cañada Rica, Oscar Fernández; General Gelly, María Paula Serfelippe; Godoy, Stella Maris Sales; Sargento Cabral, Juan Ignacio Genzano y por la localidad de Cepeda, Pablo Brandi.PUNTOS VIOLETASLa creación de los Puntos Violetas es una política de desarrollo territorial del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad que busca acercar el Estado a la ciudadanía y poner a su disposición las herramientas gubernamentales con las que se cuenta para dar soluciones a los problemas de cada persona.Están pensados como espacios de igualdad de derechos, se están construyendo en diferentes localidades más de la provincia, en el marco del Plan Incluir, donde funcionarán espacios de contención y asesoramiento, de articulación con organizaciones y asociaciones para proveer de herramientas teóricas y prácticas para el acceso al trabajo, la producción, el empleo y la autonomía económica de mujeres y disidencias; y propuestas culturales, entre otras iniciativas. Además, allí se trabajará en la prevención y el abordaje integral de situaciones de violencia por motivos de género.Para ver el mapa de Puntos Violetas se puede ingresar aquí: https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/237907#