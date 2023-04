Ale Bucci Racing fue el equipo dominador, haciendo 1-2 en la final, 5 autos entre los 8 mejores y puntea el campeonato

TURISMO NACIONALEstelar actuación en ParanáAle Bucci Racing fue el equipo dominador, haciendo 1-2 en la final, 5 autos entre los 8 mejores y puntea el campeonatoAle Bucci Racing logró una de sus mejores actuaciones como equipo desde que está en Turismo Nacional. Thiago Martínez y Alejandro Torrisi hicieron 1-2 en el podio, Nicolás Posco quedó 5º y volvió a la punta del campeonato, mientras que Andrés D’Amico y Maximiliano Bestani quedaron 7º y 8º. Además, Gabriel Scordia avanzó mucho para llegar 17º y Mariano Sala peleaba el podio pero no pudo terminar.El sábado fue el presagio, porque Martínez logró la pole position y Torrisi el segundo lugar, y por la tarde, las series mezclaron las cosas. Ale ganó la batería más rápida y Thiago la segunda, y se invirtieron para la grilla final. Además, el trabajo del equipo se vio reflejado en un estupendo andar en los siete autos, todos peleando por puestos importantes.En la final, por momentos eran seis de los siete entre los diez primeros, más Gabriel Scordia remontando muchos puestos, terminando 17º. Solamente se cayó Mariano Sala, de formidable rendimiento todo el fin de semana. Fue 1-2 con Martínez y Torrisi, 5º Posco, 7º Andrés D’Amico y 8º Maximiliano Bestani, para tener cinco autos en los ocho primeros puestos.Thiago Martínez, tras ganar, expresó: “La tercera fue la vencida finalmente, peleamos mucho para obtenerla y se dio a nuestro favor. El equipo me dijo que esperara la carrera y así hicimos, esperamos a la segunda parte para atacar fuerte y en las primeras ocho vueltas intenté ver los puntos débiles de Ale, cuidándonos de no tener roces innecesarios. Ganar el campeonato es algo que vamos a intentar, recién empieza esto y vamos a ver lo que pasa. Agradezco a mi familia, al Ale Bucci Racing, Rubén Guerini y a toda la gente que me acompaña junto a mis sponsors”.Alejandro Torrisi, por su lado, declaró: “Sumamos nuestro segundo podio consecutivo, venimos muy bien y creo que estamos muy firmes con el Ale Bucci Racing, con distintos modelos estamos todos ahí adelante, así que estoy muy contento por mi segundo puesto, por el primero de Thiago, hicimos 1-2 para el equipo. Nos respetamos siempre y yo pisé una mancha de aceite que dejó el espacio y Thiago aprovechó, hizo una gran maniobra y si bien lo quise seguir, no pude, y no quería arriesgar porque la pista estaba muy sucia y el segundo puesto nos servía mucho para el campeonato”.La próxima fecha será el fin de semana del 7 de mayo en Concordia, Entre Ríos.