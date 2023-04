El piloto de Arroyo Seco saldrá a pista con su Toyota en el Turismo Agrupado 1600, este fin de semana en Rosario en las Agrupadas

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASSantiago Tripodi vuelve con su glorioso EtiosEl piloto de Arroyo Seco saldrá a pista con su Toyota en el Turismo Agrupado 1600, este fin de semana en Rosario en las AgrupadasAprovechando que el TC4000 del Sur no será de la partida este fin de semana, Santiago Tripodi se reencontrará en pista con su Toyota Etios campeón 2020 de TS1800 Santafesino. El de Arroyo Seco lo estrenará en el Turismo Agrupado 1600, gracias a la insistencia de su equipo y a Víctor Chiurchiu, quien le prestó el motor.Como siempre, bajo la dirección de Gabriela Bravo y la puesta a punto de Fabio Fiornovelli en el chasis, Tripodi estará rodando al menos en las pruebas del viernes, para analizar el rendimiento de un auto que ganó tres competencias, dos con Santiago al volante y una con Fiornovelli. Pero se trata de una unidad siempre protagonista y no debería ser extraño que lo sea en Rosario este 15 y 16 de abril, compitiendo junto al TCR South America.“Puedo confirmar que vamos a estar volviendo a poner en pista nuestro Toyota Etios campeón, probando este viernes en Rosario dentro del Turismo Agrupado 1600. De ahí en adelante veremos qué pasa, porque hace dos años que no me subo al auto, pero aprovechamos que no corre el TC4000”, aseguró Santiago.Y completó: “A pedido del equipo, me pidieron que por lo menos vaya a girar el viernes para entrenar un poco. Estoy muy agradecido a Víctor Chiurchiu por prestarme el motor y a todo mi equipo que me empuja a estar siempre compitiendo”.