LA PROVINCIA CAPACITARÁ A REFERENTES SINDICALES EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

La ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro.









El gobierno provincial, a través de los ministerios de Igualdad, Género y Diversidad y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dio inicio a la Escuela de Formación en Liderazgos Sindicales con Perspectiva de Género. La propuesta, destinada a integrantes de las comisiones directivas de organizaciones sindicales de la provincia, tiene como finalidad consolidar liderazgos con perspectiva de género, diversidad sexual y masculinidades en el ámbito gremial.





En la apertura del curso estuvieron presentes la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro; el secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, Luciano Fabbri; el director provincial de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Federico Galeano; y la secretaria gremial de ATSA a nivel nacional, Susana Stochero.





A continuación se desarrolló la clase correspondiente a la primera unidad, sobre violencias sexistas y violencia política con motivos de género, a cargo de Patricia Saenz, directora nacional de Protección e Igualdad Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y Georgina Sticco directora y cofundadora en Grow Género y Trabajo





En la oportunidad, Marinaro expresó que “desde el Ministerio y el Gobierno de Santa Fe entendemos que para construir una sociedad más igualitaria todos los actores que hacen día a día la provincia deben estar involucrados y es en este sentido que damos comienzo a este curso, que permite sensibilizar en relación a la perspectiva de género en los espacios de trabajo”.





Sobre la capacitación, destacó que “propone trabajar sobre los liderazgos, sobre la ruptura de ese techo de cristal que se encuentran muchas trabajadoras. La idea es construir nuevas miradas y perspectivas sobre el sindicalismo y por ello está pensado desde y para el sindicalismo”.





“Desde el inicio de la gestión la bajada del gobernador Omar Perotti fue clara en relación a estas políticas: deben ser transversales, deben llegar a todos y a todas, y es muy importante, en este sentido, que los sindicatos y gremios se sumen a trabajar por la prevención de las violencias con motivo de género. Entendemos que la prevención y erradicación de las mismas es una función del Estado pero es preciso involucrar a toda la sociedad y los sindicatos y el mundo laboral no deben quedar afuera, por eso les agradecemos haberse sumado”, finalizó la ministra.





Por su parte, Galeano dijo que “es fundamental el abordaje de las relaciones laborales desde la perspectiva de género. El actual contexto laboral exige de mayor preparación de los y las dirigentes sindicales y, con ellos, no solo me refiero a las comisiones directivas, sino también a delegados, delegadas, afiliados y afiliadas militantes. Hoy no alcanza con conocer la ley de contrato de trabajo o el convenio colectivo de trabajo, también es necesario que todas las personas involucradas en el mundo del trabajo repensemos las prácticas cotidianas que tenemos al momento de relacionarnos y, de esta forma, entender que existe una relación de desigualdad, no solo entre trabajadores, trabajadoras y empleadores, sino también entre compañeros y compañeras de trabajo nos va a ayudar a construir una sociedad mejor”.





El curso, de dos meses de duración, se desarrollará a través de cuatro módulos temáticos, que contarán con instancias virtuales sincrónicas. Para aprobarlo se deberá entregar un trabajo final grupal. En paralelo, habrá un ciclo de talleres complementarios, que buscará contribuir a la construcción de herramientas para diseñar e implementar, en el ámbito gremial, una agenda vinculada a las temáticas tratadas en el curso.





ESCUELA DE FORMACIÓN EN LIDERAZGOS SINDICALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Esta instancia se propone reunir a referentes de las organizaciones sindicales de la provincia de Santa Fe en un espacio de formación y reflexión en torno a las desigualdades y discriminaciones entre los géneros en el mundo sindical y gremial, con el objetivo de contribuir al diseño e implementación de políticas de igualdad en la diversidad, desde un enfoque de justicia social y de género.





Las organizaciones sindicales son un actor social fundamental que posee una incidencia considerable en la organización de la vida social, económica y en las relaciones de poder. Es por ello que esta propuesta busca posibilitar cambios con el objetivo de construir una mayor igualdad, promoviendo políticas que amplíen el universo de representación de las/os trabajadoras/es e incorporando nuevos perfiles en la conducción gremial, todo lo cual impacta en su democratización.