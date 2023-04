LA PROVINCIA ENTREGÓ CRÉDITOS A PRODUCTORES AFECTADOS POR LA SEQUÍA EN ROSARIO Y VILLA CONSTITUCIÓN

Se realizó en Rosario y en Villa Constitución la entrega de créditos y aportes no reintegrables por un monto superior a los 5 millones de pesos.





En el marco de las distintas acciones que el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología lleva adelante para abordar los efectos de la Emergencia Agropecuaria por sequía, se realizó en Rosario y en Villa Constitución la entrega de créditos y aportes no reintegrables por un monto superior a los 5 millones de pesos. El financiamiento proviene de un fondo rotatorio generado en la Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR) y la Agencia de Desarrollo del Departamento Constitución (ADECON), a partir de aportes del Gobierno Provincial.En primer lugar, en Rosario se entregaron, a través de la ADERR, 3.000.000 de pesos en aportes no reintegrables (ANR). En esta ocasión fueron 15 los horticultores beneficiados por 200 mil pesos cada uno.En Villa Constitución, a través de ADECON, se realizó la entrega de 2.250.000 de pesos en créditos a 18 meses, con 6 meses de gracia y a tasa cero. En total fueron 15 apicultores beneficiados con créditos de 150 mil pesos.Al respecto, el director provincial de Institucionalidad para el Desarrollo, Iván Camats, destacó: “Como Estado estamos presentes y esta es una más de las acciones que venimos realizando para atender a los productores que han sufrido esta terrible emergencia en el territorio santafesino. En el marco de un programa de 40 millones de pesos dispuestos para atender a los horticultores, entregamos 15 aportes para la compra de materiales y de capital de trabajo para seguir sosteniendo sus actividades productivas. Lo mismo ocurrió con 15 apicultores quienes no solo se vieron afectados por la problemática de la sequía, también fueron perjudicados por los incendios en las islas y perdieron todo su material de trabajo y centros de acopio”.Cabe señalar que de la entrega en Rosario participaron el presidente y la gerente de ADER Rosario, Leónidas Diez y Lucila de la Fuente, respectivamente. Mientras que en Villa Constitución estuvieron presentes el intendente Jorge Berti; el secretario de Producción local, Fernando Kunich; y el presidente de ADECON, Juan Carlos Muriel.