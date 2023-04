LA PROVINCIA PRESENTÓ NUEVOS AVANCES DEL “PLAN DE LOS 1.000 DÍAS”

El Ministerio de Salud provincial continúa trabajando fuertemente en la implementación del “Plan de los 1000 Días”, una política estratégica del Estado Nacional que tiene como objetivo la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, y a la que la provincia de Santa Fe adhirió logrando ya significativos avances.En este marco, se desarrolló un encuentro en Rosario donde se expusieron resultados y se planificaron nuevas acciones integrales, que fue encabezado por la dirección provincial de Niñez y Adolescencia de Salud provincial, Silvina Vaghetti.“Hoy se hizo un balance de las líneas de acción con las que la provincia viene trabajando, con avances medibles y trazables por los tableros de control, que nos permiten leer, en tiempo real e incluyendo muchas variables, los indicadores de salud y sociales vinculados a los niñas, niños y personas gestantes”, dijo inicialmente Vaghetti.“Esto es muy importante porque con el área de Estadística de Salud podemos ampliar la mirada no solo de los indicadores estrictamente sanitarios, sino también los sociales, económicos, entre otros, que se consideran ‘determinantes de la salud’ e impactan en personas embarazadas, puérperas, niños y niñas en ese período crítico que comprende los 1000 días. Ese era un pedido y recomendación de UNICEF y estamos trabajando en ese sentido”, señaló la directora.Cuidados de las adolescencias, con políticas integralesAsimismo, Sivina Vaghetti explicó que, en marco del Convenio de Cooperación con UNICEF, que se rubricó a principios de 2023, la dirección de Niñez y Adolescencia, la dirección de Programas de Salud Sexual, Reproductiva y Diversidades y la dirección de Salud Mental presentaron el “Plan de Salud Integral en las Adolescencias”“Este Plan tiene por objetivo comprender la situación actual de los y las adolescentes en la provincia de Santa Fe, en temas que atañen a la Salud Pública, a fines de facilitar la toma de decisiones, y la planificación e implementación de políticas públicas. Se va a construir básicamente con dos acciones: creación de un tablero de control y monitoreo, y un relevamiento de situación de los servicios de salud pública, brindados y funcionando para las adolescencias”, profundizó la directora provincial de Salud en la Niñez y Adolescencia.Y agregó: “Nos parece muy importante (el proyecto) porque es un trabajo entre tres direcciones, donde se apunta no solo a la promoción y a la prevención, sino también al acceso a la salud de los adolescentes, a que la provincia cuente con información completa y actual, a través de indicadores de la salud de este grupo, algo que sin dudas será y es innovador, y se traducirá en más y mejores políticas enfocadas en ellos”.Nutrición Infantil y TelesaludFinalmente, Vaghetti destacó que “en el Plan de los 1000 Días, lo novedoso que se presentó es lo vinculado a Nutrición Materna e Infantil. Ahora en la provincia la temática no solo tendrá un abordaje territorial y desde los efectores de Salud”.“Sino que se articularán acciones de prevención, promoción y seguimiento de problemáticas nutricionales mediante Telesalud, con el Centro Coordinador de Red y Telesalud provincial”, concluyó.