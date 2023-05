Adrián Castagnani tuvo un paso esquivo por San Jorge, ya que un problema en el auto le mermó el rendimiento

CAR SHOW SANTAFESINOUna falla lo sacó de los primeros planosAdrián Castagnani tuvo un paso esquivo por San Jorge, ya que un problema en el auto le mermó el rendimientoAdrián Castagnani no pudo pelear por la victoria en San Jorge, por la cuarta fecha de la temporada 2023 de TS Clase 3. El piloto de Chabás estuvo complicado con un problema mecánico que produjo una falla a la hora de clasificar y correr, aunque de todos modos arribó séptimo y rescató puntos para seguir entre los mejores del año.Tras las pruebas de clasificación, Castagnani fue segundo y teniendo una falla presumiblemente con el combustible. El equipo trabajó muchísimo para cambiar elementos que corrijan el inconveniente, pero en la serie sucedió más de lo mismo, y a pesar de tener todas piezas nuevas, en la final ocurrió lo mismo. Largando desde el fondo, Adrián remontó hasta el tercer lugar en pocos giros pero la falla reapareció y cayó hasta el casillero siete.“La verdad es que fue un fin de semana malo, porque no se dieron los resultados que se esperaban y teníamos el potencial. Pero tuvimos un problema que no nos dejó avanzar ni hacer nada. Desde la segunda tanda de clasificación penamos, cuando no pudimos girar por una falla, y eso nos perjudicó en la serie, cambiamos todos los elementos posibles para la final y evidentemente el inconveniente no estaba ahí. El problema con el combustible nos dejó llegar, pero tuvimos que hacerlo despacio para poder sumar. Dentro de todo lo malo de esta carrera, lo único bueno es que vamos a descargar lastre para la próxima”, comentó Castagnani.Adrián Castagnani agradece a La Planta Granos SA, Arandelas Re, Jakas, Kokic, Ivancich, Pietra, Ricardo Quadrelli e Hijos SRL, Hernández SRL Maquinarias Claas y Metalfor, HC Materiales de Construcción, Shell Pico Hnos Chabás, Baterías Bottoni, Mercadito Leo, Aberturas Inducor.