El equipo que domina el campeonato de TN Clase 2 tendrá a una nueva joven promesa en sus filas, sobre un Toyota Yaris

TURISMO NACIONALBautista Damiani se integra al Ale Bucci RacingEl equipo que domina el campeonato de TN Clase 2 tendrá a una nueva joven promesa en sus filas, sobre un Toyota YarisAle Bucci Racing incorporará a Bautista Damiani a sus filas este fin de semana cuando el Turismo Nacional Clase 2 dispute la quinta fecha de la temporada, en Comodoro Rivadavia. Sobre un Toyota Yaris, quien está en sus primeras competencias en la divisional espera progresar y comenzar a destacarse con la atención del equipo de Villa Gobernador Gálvez.Con nueve autos en el taller, en esta quinta fecha ocho serán de la partida, porque Mariano Sala no podrá estar presente ante un motivo familiar. Pero al sumarse Damiani, Ale Bucci Racing estará otra vez con ocho unidades en pista. Liderando el campeonato con Nicolás Posco, Alejandro Torrisi y Thiago Martínez, el hecho de llegar a un trazado desconocido para casi todos los competidores será un enorme desafío. Andrés D’Amico, Maximiliano Bestani, Gabriel Scordia y Juan Martín Eluchans aguardan por la carrera con expectativas de acercarse a los primeros puestos del campeonato.“Estoy re contento de haber llegado al equipo de Ale Bucci, y no es casualidad que todos sus autos funcionen bien, tienen un equipo de gente, un grupo humano excelente y la cabeza de Alejandro hace que todo ande muy bien. Eso me pone las expectativas muy altas y tengo mucha fe. No obstante, el objetivo para esta fecha es llegar en la final, porque estamos mal en el campeonato y queremos mejorar en los grupos de entrenamiento; además, tenemos que conocer el auto para después buscar el mejor resultado posible”, manifestó Bautista Damiani, la nueva cara del equipo, cuyo objetivo es ascender desde el puesto 31º que tiene en la tabla.Los horarios comprenden dos entrenamientos durante el viernes, a las 11 y 14.30, mientras que la primera clasificación se disputará a las 16.30. El sábado se llevará a cabo la segunda y definitoria tanda, a las 11, mientras que las series serán a las 14.30, 15.05 y 15.50 (en vivo por DeporTV). El domingo, a las 11.50 se largará la carrera final a 18 vueltas o 35 minutos (en vivo por TV Pública).