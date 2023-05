EL GOBERNADOR PEROTTI INAUGURÓ EL JARDÍN DE INFANTES N° 338 DE FIRMAT

La obra se ejecutó en el marco del Plan de Obras para Fortalecimiento de Jardines, y tuvo una inversión de $ 70.983.121





El gobernador Omar Perotti inauguró este lunes el Jardín de Infantes N° 338 de Firmat. La obra se ejecutó en el marco del Plan de Obras para Fortalecimiento de Jardines, y tuvo una inversión de $ 70.983.121.Los trabajos se llevaron a cabo sobre una superficie de 1.030,58 m2, y está compuesta de Ingreso, Hall, Espera, Secretaría, Vice dirección, Dirección, Sala de Docentes, Bº Doc, SUM, Portería, Depósito, Office, Sanitarios; Sala de Taller, Depósito, Sanitarios; 6 salas Nivel Inicial con Sanitarios, Sala Abierta, Galerías, Patios de Juegos y Cisterna.En la oportunidad, Perotti sostuvo que “no tiene que haber mayor orgullo en cada pueblo y en cada ciudad de nuestra provincia, que poder decir: en mi pueblo, en mi ciudad, no hay un solo niño, una sola niña, que no esté en la escuela, en el momento que corresponde”. Y continuó: “Que tengamos ese desafío de escolaridad plena desde los 4 años, todos en la escuela primaria y en el pase a la secundaria; ese seguimiento y esa atención”.Además, el gobernador remarcó que “el mundo marca para las regiones que generen más conocimiento, mejor formación de su gente, y mayor calidad de vida. Es lo que tenemos que estar haciendo y preocupándonos desde estas edades tempranas y en todo el sistema educativo”.En ese sentido, señaló que “allí tenemos sin duda una provincia y una región distinta y también un compromiso: el Programa de 100 escuelas, y las más de 130 aulas que vamos a completar este mes. Las inversiones que se hacen en educación garantizan futuro; y siempre está la incertidumbre sobre cómo será ese futuro, qué pasará. Si uno mira dónde se invierte hoy, si se invierte en educación, el futuro va a ser mejor”, remarcó Perotti.Luego, recordó que al inicio de la gestión se encontraron con el edificio paralizado, con el 5% de su ejecución: “Es en los temas que dijimos que esto no puede pasar nunca más. Una obra de Educación se inicia y se termina y la termina al que le toque terminarla, pero no se deja”. Y destacó “el compromiso que asumimos junto a la Nación, el agradecimiento al ministro Perczyk, a su equipo, por haber acompañado esta decisión firmemente que hoy nos permite estar disfrutando de este hermoso edificio”.AGRADECIDOS A LA GESTIÓNEn tanto, el ministro de Educación de la provincia, Víctor Debloc, calificó al jardín como “maravilloso: la verdad que la arquitectura es hermosa, amplia, diversa, con colores, con iluminación”, dijo, en indicó: “probablemente sea uno de los jardines más lindos de la provincia y lo tiene Firmat. Los tenemos que acompañar muy fuertemente en la acción concreta, de tal manera que estos niños y niñas desarrollen un proyecto de vida valioso. Y, además, porque hay espacio para otros niños y otras niñas y, seguramente, el proyecto institucional del jardín va a permitir que crezcan en el turno mañana, y en el turno tarde”.Por su parte, el intendente de Firmat, Leonel Maximino, expresó que “quiero agradecerle enormemente al gobernador por esta obra que llevaron adelante en nuestra ciudad y a todos los que contribuyeron para que hoy estemos disfrutando de este maravilloso espacio donde crecen, se educan, se encuentran y comparten momentos, muchos niños y niñas”.Por su parte, la directora del Jardín N° 338, Lucía Rocha, expresó que “hoy podemos decir que tenemos el jardín de infantes con su edificio propio, cómodo, seguro, luminoso y que, de esta manera, vamos a poder garantizar las infancias en el Nivel Inicial", y recordó que "fue una larga lucha poder llegar a esto".También, estuvieron presentes la directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), María de los Ángeles Sacnun; autoridades municipales, concejales, docentes y alumnos, entre otros.RECORRIDA POR EL HOSPITAL SAN MARTÍNPosteriormente, el gobernador Omar Perotti recorrió la obra del Hospital San Martín donde se llevan adelante los trabajos del Modular Covid y Gases Medicinales; y la Guardia y Bloque Quirúrgico.Al respecto, el mandatario santafesino destacó que “estamos valorizando la infraestructura de este hospital, atendiendo un reclamo de hace muchos años”; y recordó que “en la emergencia se trabajó rápidamente con un hospital modular, que nos permitió tener un muy buen nivel de prestación para Firmat y la región”.Por último, Perotti indicó que las obras registran “un grado de avance importante. Vemos que han tomado ritmo, y nos gusta que los compromisos que asumimos se vayan cumpliendo. Va a quedar un servicio de primer nivel para Firmat y la región sur de nuestra provincia”.“Todo lo que invertimos en pandemia en la provincia nos está permitiendo hoy haber crecido en el nivel de atención desde lo público y reducir en un 50% las derivaciones. Esto es un salto fenomenal”, concluyó el gobernador.