El volante de Balcarce se subió a lo más alto del podio tras dominar de gran manera la cuarta fecha del Turismo Pista Clase 2

TURISMO PISTASantiago Lantella triunfó junto al Fiornovelli Sport GroupEl volante de Balcarce se subió a lo más alto del podio tras dominar de gran manera la cuarta fecha del Turismo Pista Clase 2En un fin de semana de altísima competitividad, Santiago Lantella ganó por primera vez en el Turismo Pista Clase 2, y lo hizo con un Chevrolet Corsa del Fiornovelli Sport Group, dominando con pole position, serie y final. El balcarceño fue implacable pero tuvo que lucharla, porque para pasar a la punta debió ejecutar una estupenda maniobra.Lantella fue el piloto a batir en la cuarta fecha de la temporada, repitiendo la pole position de la carrera pasada en Concepción del Uruguay, y esta vez en ese mismo escenario no falló en el resto de la actividad, porque comandó las acciones en su batería, y luego tuvo máquina suficiente para ser protagonista de la gran final del domingo, con pista mojada por las lluvias previas.“Fue un fin de semana soñado con el equipo que trabajó muchísimo para esta carrera, teníamos un autazo en seco como veníamos demostrando pero hoy teníamos que demostrar que podíamos sortear esta situación de pista y faltando poco dieron vuelta toda la puesta a punto y se sentía como un ‘Scaletrix’. Estoy re contento y este triunfo lo veníamos precisando porque hay mucha gente haciendo fuerzas, haciendo peñas para reunir el presupuesto, y es más, no teníamos gomas de lluvia y llegaron a último momento. Es más meritorio ganar así por el gran esfuerzo que se hace, gracias a todo Balcarce, a las publicidades que me bancan, a mi familia y a los que alientan siempre, a Fabio Fiornovelli, Diego, Franco Cipollone por las cajas, Mauro Caballero por la ingeniería de pista y amortiguadores y Juanjo Cassou por el motor”, expresó Lantella.Estos resultados ponen a Santiago Lantella cuarto en el campeonato con 77,5 puntos, a 21,5 de la cima. La próxima fecha será el fin de semana del 11 de junio en Toay, La Pampa.