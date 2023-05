Juani Canela tuvo un fin de semana movido pero finalizó con buenas perspectivas, siendo 13º en la final de TN Clase 2

TURISMO NACIONALRecuperación de domingo en ComodoroJuani Canela tuvo un fin de semana movido pero finalizó con buenas perspectivas, siendo 13º en la final de TN Clase 2El rafaelino Juan Ignacio Canela tuvo un buen domingo, ganando más de diez lugares en la final de Turismo Nacional Clase 2 en Comodoro Rivadavia. No fue una cita fácil, con mucho trabajo en la puesta a punto e incidencias en pista que no permitieron una carrera contundente desde el inicio.Terminando medianamente bien en entrenamientos, para la clasificación no se pudo estar competitivo y el panorama empeoró. A la hora de correr la serie del sábado, se intentó mejorar y se consiguió, pero terminó octavo en una carrera friccionada. Comenzando 24º la prueba final, el rendimiento del Volkswagen Gol Trend fue mucho más satisfactorio y Juani ejecutó grandes maniobras para llegar 13º, en un escenario donde no fue fácil adelantar.“Se nos dio otra fecha dura, con altibajos en los resultados, pero considero que sacamos adelante un fin de semana complicado, porque arrancamos 24º y terminamos 13º. Sabemos que estamos lejos del nivel de punta pero confío en todo el grupo de trabajo del Giacone Competición para revertir esto”, expresó Juani Canela al concluir la prueba en la Provincia del Chubut.La próxima fecha se disputará el fin de semana del 18 de junio en Posadas, Misiones.