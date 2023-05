Juani Canela volvió desanimado de la cuarta fecha del certamen al no lograr el protagonismo que había tenido en Paraná

TURISMO NACIONALDesafortunado paso por ConcordiaJuani Canela volvió desanimado de la cuarta fecha del certamen al no lograr el protagonismo que había tenido en ParanáEl rafaelino Juan Ignacio Canela fue a Concordia con ansias de protagonismo en la cuarta fecha del Turismo Nacional Clase 2, pero no tuvo ni una pizca de fortuna como para completar la carrera en condiciones normales. El clima no les sentó bien y cuando mejor pista había, en la final, un accidente dañó el auto y lo condenó a terminar relegado.En un fin de semana de pista netamente cambiante, entre lluvias, lloviznas, piso húmedo y demás matices, Canela nunca pudo estar con el rendimiento óptimo para pelear adelante. Solamente vio un gran avance en su serie, porque desde muy atrás remontó hasta el séptimo lugar. En la final, un toque entre otros dos rivales le hizo ligar de rebote un toque que le desalineó el auto, y la carrera se hizo cuesta arriba. Intentando sumar, Juani terminó la exigencia pero no fue el final deseado.“Estoy muy amargado, la verdad es que nunca estuvimos competitivos, ni con piso húmedo ni con piso seco. Nos costó la puesta a punto del 'Látigo' en los dos pisos y la lluvia nos perjudicó, porque en lo seco iba medianamente mejor pero no alcanzó. En la final, un choque de Leanez y Guevara nos arruinó porque lo enganché a Guevara pero el auto quedó desalineado, y corrí para terminar, pero estábamos bastante complicados”, aseguró Canela, apesadumbrado por no poder estar donde esperaba.La próxima fecha será el fin de semana del 28 mayo, en Comodoro Rivadavia, Chubut.