LA SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN FIJÓ NUEVOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD

Por medio de la Resolución 323/23 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se confirmó un nuevo precio estacional de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, el cual se aplicará a partir de los consumos del 1° de mayo. Los valores se dan en el marco de la reprogramación para el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre.El nuevo precio sancionado por kWh de energía resulta un 62% superior al que se encontraba vigente al 30 de abril pasado. Además, con el objetivo de consolidar la reducción de los subsidios en el sector, la Secretaría de Energía publicó los nuevos precios del Mercado Eléctrico Mayorista para los distintos segmentos de la demanda, de este componente que impacta, en parte, en el valor final de la tarifa. El incremento, que ya estaba previsto, tendrá diferente alcance de acuerdo al nivel que estableció el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), para los usuarios residenciales de Nivel 1 y 3, además de los pequeños comercios e industrias.Para los hogares de Nivel 2 (N2), categoría que engloba a aquellos usuarios de menores ingresos o que tienen algún tipo de ayuda social, la tarifa no sufrirá variaciones.Para aquellos los usuarios de la EPE que componen el Nivel 1 (N1), que en la actualidad representa un 33,7% del total de usuarios, la medida implica una actualización en la tarifa final entre un 40% y un 56%, dependiendo del nivel de consumo,Para los usuarios identificados con el Nivel 3 (N3) cuyos consumos superan los 400 kWh mensuales, la variación oscilará entre un 10 y un 30% en función de su nivel de consumo, mientras que, para este mismo nivel de usuarios pero que consuman por debajo de los 400 kWh mensuales, no habrá incremento.En el caso de comercios e industrias cuyo consumo no supere los 800 kWh mensuales, no se prevé un incremento, mientras que, para consumos superiores a 800 kWh mensuales, el aumento estará entre un 5 y un 15%, dependiendo del nivel de consumo.Con esta nueva actualización, el precio del MWh sin subsidio se ubica en el orden de los $ 21.200 el cual será aplicado a usuarios residenciales del Nivel 1, además de los Grandes Usuarios que contratan más de 300 kW de Potencia. El resto de las categorías tarifarias conservan a la fecha distintos niveles de subsidio sobre el precio de la energía en el Mercado Mayorista.La Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, había señalado que a partir de los consumos del 1° de mayo, el subsidio para el segmento de usuarios nivel 1 con altos ingresos, superiores a $ 669.298, dejará de existir.La EPE recuerda que sigue abierta la posibilidad de inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, a través de la web www.argentina.gob.ar/subsidios.Cabe consignar que los datos aportados desde Nación, indican en la jurisdicción Santa Fe los siguientes porcentajes:Nivel 1 – Altos ingresos – 33,7 %.Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $ 669.298 (3,5 ca-nastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC).Nivel 2 – Ingresos bajos – 50,8 %.Ingresos netos menores a $ 191.228 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC).Nivel 3 – Ingresos intermedios – 15,5 %.Ingresos mensuales totales entre $ 191.228 y $ 669.298 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).