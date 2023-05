Santiago Tripodi desertó en la primera final y llegó quinto en la segunda a pesar de una pinchadura en una goma

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASFecha doble complicada, pero sumandoSantiago Tripodi desertó en la primera final y llegó quinto en la segunda a pesar de una pinchadura en una gomaLa visita a San Nicolás de las Categorías Agrupadas Federadas no dejaron conforme a Santiago Tripodi, porque los resultados no acompañaron y replantea su situación en el TC4000 del Sur por asuntos reglamentarios.El segundo capítulo del año se disputó el sábado, con lluvias intermitentes, donde la pista quedó siempre mojada. Ante esa dificultad, Santiago intentó sumar buenos puntos pero el motor se dañó y no pudo terminar.La jornada dominical tuvo pruebas de clasificación, series y final otra vez, por la tercera fecha, donde Tripodi largó quinto su serie, llegó a pelear la punta pero un despiste lo dejó relegado al quinto puesto. En la final, el de Arroyo Seco avanzó hasta llegar al cuarto puesto, pero una goma pinchada lo retrasó en ritmo y terminó quinto.“La lluvia y la rotura del motor nos complicaron el sábado, pero el domingo largando quintos en la serie estábamos haciendo una gran maniobra para quedar primeros faltando media vuelta pero un trompo nos devolvió al quinto lugar. La final del domingo la comenzamos décimos y cuando veníamos cuartos, una goma pinchada nos mermó el rendimiento y llegamos quintos”, expresó Tripodi, y agregó: “Vamos a evaluar dónde seguir corriendo porque la marca está muy perjudicada reglamentariamente. Veremos y anunciaremos dónde vamos a estar participando”.Santiago Tripodi evaluará junto a su equipo alguna alternativa para tener continuidad en el automovilismo.