Tras haber estado muy cerca en Paraná, este fin de semana Adrián Castagnani irá por el triunfo en la cuarta del año

CAR SHOW SANTAFESINOUna nueva oportunidad en San JorgeTras haber estado muy cerca en Paraná, este fin de semana Adrián Castagnani irá por el triunfo en la cuarta del añoEl TS Clase 3 tiene como líder de su campeonato a Adrián Castagnani luego de tres fechas, pero aún resta la carrera ganada y este fin de semana en San Jorge irá por ese hecho que lo habilite a pelear de lleno por la corona.Paraná vio un nivel superlativo del conjunto entre el Bender Competición y el motor de Raúl Fernández, pero un problema antes de la serie lo complicó. Castagnani sabe que de no mediar problemas importantes, tiene un auto para estar entre los líderes y espera aprovecharlo al máximo.Este fin de semana, el Renault Clio también tuvo la oportunidad de ser expuesto en la prestigiosa Fespal, en Chabás, con multitud de gente que visitó la feria y pudo conocer el vehículo con el cual Adrián quiere lograr un nuevo campeonato provincial de automovilismo.“Vamos a ver qué pasa el fin de semana y obviamente se estuvo trabajando, reparamos el motor de Paraná y veremos si todo anda de diez para no renegar, ir con todo, que no se pare y poder pelear por la victoria”, comentó el de Chabás.El cronograma comprende de dos entrenamientos y dos pruebas de clasificación durante el sábado, mientras que el domingo por la mañana serán las series y finalmente a la tarde la carrera principal, desde las 15.15, a 14 giros.