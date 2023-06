JUNIO 22, 2023 VOLUME46

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CARBONO CERO: LA



NUEVA FRONTERA DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN

Leo Maldonado Saluzzi MBA Candidate Agribussines



Artificial Intelligence and Zero Carbon: The New Frontier of Agriculture and Food

EXPLORANDO OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EXPANDIR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

Laagriculturaestáenconstanteevolución,ylosagricultorespuedenesperar innovacionesque nosolomejorenel rendimientodeloscultivos, sinoquetambiénregenerenel sueloyminimicen elimpactodelaagriculturaenelclimayelmedioambienteengeneral.Enestesentido,Bayer se encuentraalavanguardia,avanzandoentecnologíasdemejoraydesarrollandoherramientas paracrear semillasdediseñoqueseadaptanalascondicionesadecuadas.

Paralosqueéramosescépticos sobreelfuturodelosprogramasdeCarbono0 Bayerestállevandoacabounprogramademejoramientodeprecisiónqueutilizainteligencia artificialparadesarrollar semillasadecuadasparadiversascondicionesymejorar tantoel rendimientocomolaeficienciaparalosagricultores.Estopermitiráalosagricultoresaprovechar almáximosuscamposyoptimizar laproduccióndealimentos.

Además,lacompañíaestáampliandosuexperienciaennuevosespacios,comoel sistemade maíz inteligentePreceon,queofreceunaalturadeplantareducida.Estacaracterísticareduceel riesgodepérdidasporvientos fuertesyfacilitaelaccesodelosagricultoresaloscampospara aplicarproductosdeproteccióndecultivosyfertilizantes.

NosóloBayer trabajaenelmismosentidosinoquela

cadavezmásgiganteBungeinformóquesuunidad

brasileñadelacomercializadorademateriasprimas

agrícolasBungedijoelmiércolesqueestáinvolucrando

alosproveedores localesdegranosensu"programade

agriculturaregenerativa"paraacelerar latransicióna

unaagriculturaconbajasemisionesdecarbono.

Laagriculturaregenerativageneralmenteimplica

proteger y restaurar lasaluddel suelo, loqueasuvez

ayudaacapturarmáscarbonodelaatmósferapara

reducir lasemisionesdegasesdeefectoinvernadero.

CADENA DE VALOR DIGITAL

Encuantoalacadenadevalordigital,losavancesenla

agriculturadeprecisiónylatecnologíaagrícoladigital

estánayudandoalosagricultoresamaximizar la

productividadylasostenibilidaddesus tierrasy

prácticasagrícolas.ClimateFieldViewSolutions,Inc,

unaherramientadedecisiónesencial,ofrece

solucionesempresarialesbasadasenlanubeque

permitenunamayor transparenciaparalos

consumidoresybrindanoportunidadesadicionales

paralosagricultores.Estas soluciones sebasanenlatecnologíadelnuevoMicrosoftAzure DataManager forAgriculture.alimentosybebidas

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Seesperaqueelaño2023estémarcadoporvarias tendenciasquedaránformaala industria.Los fabricantesdebebidasexploraránmás lasbebidaspreparadasparaofrecer opcionesyselesaplicaráncondiciones similaresalascarnes tradicionales. Eldesarrollodelacarnecultivadahasidoobjetodeunintensodebateentérminosde seguridadalimentaria,éticaysostenibilidad.Losdefensoresargumentanquelacarne cultivadapuedeofrecerunaalternativamás sostenibleyéticaalacarnetradicional, reduciendolanecesidaddesacrificioanimalydisminuyendolahuellaambientalasociada conlacríadeanimalesparaconsumohumano.

Ademásdelacarnecultivada,

tambiénseestándesarrollando

otrosproductosdeorigenanimala

travésdelabiotecnologíay la

fermentacióndeprecisión.

EmpresascomoPerfect Dayestán

utilizandolafermentaciónpara

crearproteínas lácteas idénticasa

lasdelalechedevaca,perosin

necesidaddeutilizaranimales.



LECHESINTÉTICA

POLLO CULTIVADO UPSIDEFOODSINC

Estosproductosofrecenunaopción paralosconsumidorespreocupados por lasostenibilidadyelbienestar animal.



Encuantoalas tendenciasenlaindustriadealimentos

ybebidaspara2023/24, seesperaunaumentoenla

demandadecócteles listosparabeber (RTD,por sus

siglaseninglés),yaquelosconsumidoresbuscan

opcionesconvenientesysabrosas.Lasempresasestán

desarrollandobebidaspreparadasqueofrecenuna

variedaddesaboresycombinacióndeingredientes,

muchasdeellas realizadasabasedeaprendizajedelas

redesneuronales,demilesdemillonesdedatos

recabadosentodoelmundo.

CORTESIA COCA COLA

FERMENTACIÓN DE PRESICIÓN

Latecnologíadefermentacióndeprecisióntambiénestáganandoprotagonismoenla industriadealimentosybebidas.EmpresascomoOobliestánutilizandolafermentación paracrearproteínasdulcesconmenosazúcar,mientrasqueotrasempresasutilizanla fermentaciónparaproducir ingredientesalternativosapartirdefuentesvegetales.

Anheuser-BuschInBev

Lasostenibilidadesotroaspectoimportanteenlaindustriadealimentosybebidas.Las empresasestánbuscandoformasdereducir suhuelladecarbonoyofrecerproductos neutrosencarbono.Seestánimplementandonuevas regulacionesycompromisosde

etiquetadoparabrindar transparenciaalosconsumidoresyestimular lareformulaciónde productos.

Lainteligenciaartificialyelaprendizajeautomáticotambiénestándesempeñandoun papelcadavezmás importanteenlaindustriadealimentosybebidas.Lasempresas estánutilizandoestas tecnologíasparamejorar laeficienciadeproducción,desarrollar nuevosproductosyplanificarestrategias futuras.

DelaBasuraalaMesa:CómolosAlimentosRecicladosEstánCambiandolaFormaenqueComemos

Elcrecimientodelaindustriadealimentos recicladosesunreflejodelaumentoenla concienciadelosconsumidores sobreeldesperdiciodealimentosysupreocupaciónpor lasostenibilidad.Conunestimadodel30%al40%del suministrodealimentosdeEstados Unidosdesperdiciado,escrucialabordaresteproblemayencontrar soluciones innovadoras.

Lasempresasdelaindustriaalimentariaestánrespondiendoaestademandacrecienteal incluir ingredientes recicladosensusproductos.Alaprovechar losalimentosquedeotro modosehabríandesperdiciado,estándemostrandosucompromisoconlareduccióndel desperdicioylacreacióndecadenasdesuministromásamigablesconelclima.La AsociacióndeAlimentosRecicladoshadesempeñadounpapelfundamentaleneste espacio,certificandomásde250productosymarcascomoUpcycledFoodAssociation. Pequeñasygrandesempresaspor igualestánadoptandoelconceptodeupcyclingpara diferenciarseenelmercado.EjemploscomoBarnana,PBC,queutilizabananaspara hacerchipsdeplátano,yAtomoCoffee,

queutilizapozosdedátilespara

crearunaalternativasostenibleal

café, sonsoloelcomienzo.Los

lanzamientosdeproductoscon

ingredientes recicladoshan

experimentadounaumento

significativoenlosúltimosaños, y se

esperaqueestatendenciacontinúe

enelfuturocercano.

Lapreguntadereflexiónclavequedebemoshacernos comoempresases: "¿Enquémercado estoy?".Esteinterrogantenos invitaaunaprofundaintrospecciónyanálisisdenuestroentorno empresarialypersonal.Al comprender claramenteelmercadoenelquenosencontramos, podemos identificaroportunidades,desafíosytendencias relevantesqueemergendenuestro negocioonuestrasdecisiones.¿Esunmercadoemergente,altamentecompetitivooenconstante cambio?¿Haydemandainsatisfechaosaturacióndeproductos?¿Quésegmentosde consumidoresexistenycómopodemos satisfacer susnecesidadesdemaneraúnica?Al responder estaspreguntas,podemosadaptarnuestrasestrategiasyaccionesparaaprovecharalmáximo nuestromercadoylograruncrecimientosostenible.Sinunacomprensiónclaradenuestroentorno, corremosel riesgodequedarnos rezagados,perderoportunidadesonosatisfaceradecuadamente lasdemandas cambiantesdelos consumidores.Por lotanto, reflexionesobreelmercadoenelque nosencontramosesesencialparatomardecisiones informadasyestratégicasqueimpulsen nuestroéxitoalargoplazo.

