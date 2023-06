LA MARATÓN INTERNACIONAL DE LA BANDERA TUVO UNA NUEVA EDICIÓN EN ROSARIO

El evento es organizado por la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA).









Fuente: www.santafe.gob.ar





Con el apoyo del gobierno de Santa Fe, más de 3.000 atletas recorrieron las calles de la ciudad para concretar la prueba de 42k y la propuesta integrativa de 10k.La Maratón Internacional de la Bandera, con el apoyo del Gobierno de la provincia, realizó su edición 21 con más de 3.000 participantes, que recorrieron las calles de la ciudad para cumplir las pruebas de 42 kilómetros y la propuesta integrativa de 10.El evento, que es parte del circuito internacional de maratones del calendario certificado por la World Athletics, es organizado por la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA) desde hace más de 20 años, y este domingo contó con el acompañamiento de 700 voluntarios.En referencia a la competición, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, refirió que “una competencia de esta magnitud nos permite posicionarnos como una provincia que prioriza a las actividades deportivas dentro del gran abanico de políticas públicas que despliega la gestión, y que redundan en beneficios para todos los santafesinos y santafesinas”.Durante la jornada de competencia, la secretaria de Deportes, Florencia Molinero, que estuvo acompañada del secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, destacó que "para la provincia de Santa Fe es importante acompañar eventos internacionales de estas características, porque sabemos que tienen un impacto en el desarrollo deportivo y que también le dan impulso al turismo”.“Desde lo deportivo, el podio tuvo representantes santafesinos y eso también habla de la preparación y el nivel de atletas que tenemos en Santa Fe", agregó la funcionaria.Por último, afirmó que es destacable el trabajo de ARDA, que desde hace más de 20 años sostiene y lleva adelante está tradicional maratón, que sigue creciendo y convocando tantos atletas de argentina y países vecinos", aseguró la funcionaria.Por su parte, el secretario de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Rosario, expresó que "este no es solo un evento deportivo, ya que el movimiento turístico que genera es muy importante. Hay pocos eventos que se mantengan durante tanto tiempo y gracias al gran esfuerzo de la Asociación Rosarina de Atletismo se puede hacer. Y fue como esperábamos: una gran fiesta para Rosario".En esta oportunidad, la carrera de 42 kilómetros quedó en manos del chubutense Martín Ñancucheo con un tiempo de 2h 26m 53s, que fue escoltado por el rosarino Juan Ignacio Toledo (2h30m28s) y por el tandilense Sergio Hoffman (2h30m29s), precisamente ganador de la edición 20 disputada el año pasado.A su vez, la victoria en damas se fue para la atleta de Paraguay, Nicole Wood con una marca de 2h57m30s, seguida por la rosarina Aminé Mazur (3h00m46s), y María Emilia Antille (3h05m11s).LAS PALABRAS DE TOLEDO Y MAZURLos atletas de Rosario, Juan Ignacio Toledo y Aminé Mazur, lograron las medallas de plata en sus respectivas ramas, y finalizada la prueba contaron sus sensaciones."Correr en casa es una fiesta, ya que te llenás de energía en todo el recorrido, por eso esto no lo cambio por nada del mundo. He corrido otras distancias y en otras partes del país, esta fue mi segunda maratón de 42 kilómetros y la verdad que el amor y la energía que le pone la gente de la ciudad es increíble", contó Mazur, que representa al equipo Atenas.Mientras que Toledo aseguró: "La verdad que es un plus correr de local porque el público es la mayor energía que tiene un corredor, ya que sentir el aliento de tu familia y de tus amigos es algo único". Y cerró a pura emoción: "La maratón de Rosario es la más linda de todas porque corremos en la ciudad más linda del país".PRUEBA INTEGRATIVA 10KParalelamente, se llevó a cabo la prueba integrativa de 10 kilómetros, auspiciada por Ecco. En damas se impuso Rosa Enrique (37m37s), segunda quedó Sonia García (38m30s) y tercera Andrea Lazzarini (38m35s), quien además se consagró como campeona rosarina.En caballeros la victoria fue para Enzo Fernández con una marca de 29m36s, siendo escoltado por Maximiliano Farías (31m36s), consagrándose como campeón rosarino, mientras que tercero quedó el también rosarino Daniel Penta (31m41s).