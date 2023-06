PEROTTI INAUGURÓ EL NUEVO VUELO DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS QUE UNIRÁ BUENOS AIRES, ROSARIO Y RECONQUISTA

En el mes de febrero se firmó el convenio de cooperación entre la ciudad de Reconquista y la Dirección General de Líneas Aéreas del Estado para reactivar la conexión









El nuevo servicio funcionará miércoles y sábados y será operado por una aeronave con capacidad para 96 pasajeros.El gobernador Omar Perotti inauguró este miércoles, en el Aeropuerto Internacional de Rosario, la nueva ruta aérea que recorrerá el tramo Buenos Aires – Rosario – Reconquista, operado por Aerolíneas Argentinas. Cabe recordar que, en el mes de febrero, se había firmado el convenio de cooperación entre la ciudad de Reconquista y la Dirección General de Líneas Aéreas del Estado para la reactivación de la conexión Reconquista – Buenos Aires y viceversa.En la oportunidad, el gobernador destacó que se trata de una “muy buena noticia para Rosario, y una posibilidad directa de comunicación con nuestro norte provincial, porque el beneficio de este vuelo no se concentra exclusivamente en Reconquista, sino en toda la zona donde va a ser el único con comunicación con Rosario y Buenos Aires”.Luego remarcó que “todos los rosarinos y gente de la región suman una alternativa para volver de Buenos Aires, pero también la posibilidad de hacer turismo en ese paisaje hermoso, en toda la zona del Jaaukanigás, una zona de nuestro rio Paraná, de nuestras islas que arranca desde Reconquista hasta Florencia”.Por último, Omar Perotti expresó que “es una noticia muy importante, de doble efecto, como sumar movimiento al aeropuerto de Rosario, sumar una nueva alternativa de vuelo y unir el norte de nuestra provincia con Rosario y Buenos Aires”.Por su parte, el intendente de la ciudad de Reconquista, Amadeo Vallejos, sostuvo que “es una alegría inmensa para todo el norte, es un día histórico. Los departamentos del norte son una gran zona, donde más de 450 mil habitantes van a poder utilizar este servicio, esta conectividad que necesitábamos, primero con Lade y ahora con Aerolíneas Argentinas. Trabajando juntos, municipio, el sector privado, la provincia, el gobierno nacional, las autoridades de Aerolíneas y las autoridades de Aeropuertos Argentina 2000, que hizo una inversión histórica en estos últimos meses para que hoy podamos concretar la inauguración de una nueva terminal aeroportuaria que da la infraestructura necesaria para brindar un buen servicio”.EL NUEVO VUELOEl nuevo servicio funcionará los miércoles y sábados. Saldrá desde Aeroparque a las 11:45, arribará a Rosario a las 12:45 y partirá hacia Reconquista a las 13:15. Los días miércoles, el regreso será a las 17:05 y parte hacia Aeroparque a las 17:45. Mientras que los sábados regresará a las 16:15 y partirá hacia Aeroparque a las 16:45. El tiempo de vuelo de Rosario a Reconquista es de 1 hora 10 minutos, y de Reconquista a Aeroparque son 2 horas 30 minutos. La aeronave que realizará la ruta es un Embraer 190 con capacidad para 96 pasajeros.OBRAS EN EL AEROPUERTO DE ROSARIOPor otro lado, el gobernador recordó que se encuentra bastante avanzada la obra de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Rosario: “Para los que no conocen, hoy quienes bajan de un avión un día de lluvia, deben hacerlo con paraguas para llegar hasta la sede del edificio. Una manga genera ese vínculo, el avión ya comienza el vínculo con la terminal, con una terminal nueva, acorde a los requerimientos de las aerolíneas, acorde al prestigio que se le quiere dar y sumar con nuevos vuelos al aeropuerto internacional de Rosario”.“En los próximos días, va a comenzar el trabajo frente al aeropuerto, un alero que dará cobertura a quienes se acercan al aeropuerto en auto, con taxis, y con buses. Hoy todo ese traslado se hace a la intemperie, todo quedará cubierto, se gana mucho en el aeropuerto, una verdadera entrada de toda la región centro del país”, explicó Perotti.La nueva terminal flexible para pasajeros en el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario, demandará una inversión de $18.001.056.671 (monto a febrero de 2023) y posee un avance de obra del 43,26%. Ya se colocó la estructura metálica, el cerramiento perimetral y la cubierta de techo.El nuevo edificio posee una superficie total de 10.580 m2. De esa superficie, en esta etapa se habilitará el 45%, es decir, 4.670 m2 situados del lado sur del nuevo edificio. Se pondrán en funcionamiento planta baja y primer piso. Se prevé la provisión de escaleras mecánicas, ascensores y dos nuevas cintas de equipajes para arribos para la atención simultánea de vuelos, ya que, hasta el momento, se podía atender un solo vuelo internacional por vez.Asimismo, se ampliará el sector de embarque internacional existente. Mientras que, al sector de arribo y embarque de pasajeros, se sumará un espacio de oficinas para los organismos como Aduana, Migraciones, PSA, etc. En el sector de plataforma, se prevén 2 puentes fijos, 1 edificio pivot y 2 mangas que dan respuesta a uno de los reclamos históricos del AIR.La vinculación entre la terminal actual y la terminal flexible se realizará a través de un nexo que brindará la posibilidad de utilizar las mangas para cualquier tipo de vuelo: internacional o cabotaje. De allí que el nuevo edificio recibe el nombre de terminal “flexible”, porque se adapta tanto para vuelos domésticos como internacionales.También se realizará la unificación arquitectónica de la nueva terminal y la existente, a través de un alero de 245 metros de largo. De esta manera, se da respuesta a otro reclamo histórico como es cuidar a los pasajeros de las inclemencias climáticas al llegar o partir del edificio.