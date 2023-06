Renzo Bustamante quedó a pie en Misiones, tras inconvenientes de transmisión, pero sumó buena experiencia

TURISMO NACIONALAdverso paso por PosadasRenzo Bustamante quedó a pie en Misiones, tras inconvenientes de transmisión, pero sumó buena experienciaLa segunda experiencia de Renzo Bustamante en el Turismo Nacional Clase 2, no terminó siendo positiva en el resultado final, más allá de lo importante que es seguir sumando kilómetros y conociendo circuitos como este fin de semana pudo experimentar el de Posadas, en Misiones.El Toyota Etios atendido por el Pintó Touring Cars demostró la buena base de chasis, pero algunos inconvenientes mecánicos complicaron el rendimiento. A pesar de clasificar muy atrás, para el de Las Rosas fue muy buena la serie, donde avanzó y quedó 9º. Para la final, no se tuvo la mejor potencia de motor, y si bien perdió posiciones, a las pocas vueltas tuvo que detenerse al romperse la palanca de cambios.“Se rompió la palanca de cambios y nos tuvimos que quedar a pie. No tuvimos buen motor esta vez, pero el objetivo era terminar, sumar kilómetros. Fue una pena que no pudimos completar la carrera”, comentó Bustamante.La próxima fecha será el fin de semana del 9 de julio en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.