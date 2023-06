Se avecina la sexta fecha y conociendo el circuito, espera que su Volkswagen Gol Trend luche por los primeros lugares

TURISMO NACIONALJuani Canela se tiene fe en PosadasSe avecina la sexta fecha y conociendo el circuito, espera que su Volkswagen Gol Trend luche por los primeros lugaresEl rafaelino Juan Ignacio Canela afrontará la sexta fecha del Turismo Nacional Clase 2, con todo el ímpetu de siempre, pero esperando que la máquina le responda para luchar lo que todos quieren: la victoria. Posadas será el escenario, que podría ser favorable al Volkswagen Gol Trend que le alista el Giacone Competición.Deportivamente, el potencial para pelear adelante estuvo en varias competencias, se cosechó un podio, pero la falta de regularidad y situaciones mecánicas han complicado las pretensiones iniciales de pelear por el título. No obstante, Canela no se rinde y quiere pelear por su primer triunfo en el TN.“Para esta carrera esperábamos rolear pero no se pudo. Esperemos que esta carrera se logren los resultados, porque tenemos la confianza en el equipo de que podremos volver a estar adelante. Posadas lo conozco del 2019, y estimamos que sea un escenario favorable al Gol Trend al no tener tantas curvas rápidas, y estamos sin kilos de lastre”, manifestó Juani Canela.El viernes serán los dos entrenamientos y la primera clasificación, mientras que el sábado será la segunda tanda clasificatoria con transmisión de MotorPlay a las 11, y posteriormente, por DeporTV se podrán observar las series, desde las 15. El domingo, como es habitual, al mediodía se disputará la final, con inicio pautado a las 12.20 y 16 giros por delante, a través de la TV Pública.