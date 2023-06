Tras el buen debut en Comodoro Rivadavia, el nuevo destino es Posadas con el Toyota Etios de Clase 2

TURISMO NACIONALRenzo Bustamante va por la segundaTras el buen debut en Comodoro Rivadavia, el nuevo destino es Posadas con el Toyota Etios de Clase 2El rosense Renzo Bustamante afrontará su segunda carrera dentro del Turismo Nacional, luego de un reconfortable debut en Comodoro Rivadavia. Este fin de semana, se presentará en Posadas con el Toyota Etios atendido por el equipo Pintó Touring Cars.Si bien era todo nuevo para él, Bustamante conoció el auto, también la pista, a la par de los experimentados y no desentonó, y además cumplió con la exigencia de la serie y la final, cerrando una primera incursión totalmente satisfactoria. Tras las labores en el taller ubicado en Villada, el volante de Las Rosas aguarda por otra carrera en la cual los objetivos serán los mismos: girar, mejorar y terminar, con el auto lo más sano posible.“Después de Comodoro Rivadavia nos trajimos la conclusión de que la puesta en pista del auto fue muy buena, sabiendo que no habíamos probado antes. Cuando todos buscaban límites del circuito, nosotros apenas conocíamos el auto, asentábamos frenos y verificábamos que no se caiga nada. Luego corregimos algunos detalles en el auto pero se empezó a trabajar para mejorar el rendimiento”, aseguró Bustamante.Y completó: “Sabemos que el auto está bien, que no nos hace renegar con prácticamente nada y junto con Aldo Tedeschi, nuestro ingeniero, empezamos a darle forma a que el auto tenga un mejor andar, tocando la puesta a punto. En Posadas queremos terminar la carrera con el auto sano para seguir trabajando en el Etios, mezclándonos con el resto pero volver sin golpes”.El viernes serán los dos entrenamientos y la primera clasificación, mientras que el sábado será la segunda tanda clasificatoria con transmisión de MotorPlay a las 11, y posteriormente, por DeporTV se podrán observar las series, desde las 15. El domingo, como es habitual, al mediodía se disputará la final, con inicio pautado a las 12.20 y 16 giros por delante, a través de la TV Pública.