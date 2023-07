Fiornovelli Sport Group se mostró competitivo y logró resultados positivos con Santiago Lantella, Juan Palacio y Esteban Casais

TURISMO PISTABuena sumatoria en TermasFiornovelli Sport Group se mostró competitivo y logró resultados positivos con Santiago Lantella, Juan Palacio y Esteban CasaisEl equipo de Arroyo Seco logró completar un buen domingo de Turismo Pista en Las Termas de Río Hondo, manteniéndose en la lucha por el campeonato de Clase 2 fundamentalmente. Santiago Lantella fue 4º, Juan Palacio 16º, y además, en Clase 3 Esteban Casais arribó 14º. Todos ellos sumaron buenos puntos.Tras las pruebas de clasificación, el más destacado fue Lantella, cuarto en C2, pero tanto Palacio como Martín Abeledo y Carlos Blanc esperaban clasificar a la final en las series. En las baterías, Lantella estuvo cerca de ganar su carrera, pero quedó segundo. En C3, Casais avanzó y fue 8º.La jornada dominical, con las finales de las distintas clases, generó buen panorama para el equipo de Fabio Fiornovelli, porque tuvo un rendimiento muy bueno, y Santiago Lantella aprovechó para ser cuarto y arrimarse para quedar a apenas once puntos y medio de la cima del campeonato. Lantella es tercero, faltan cuatro fechas y con el Chevrolet Corsa da pelea. En tanto que Juan Palacio fue 16º, sumó puntos con el Volkswagen Up, remontando muchos lugares. Martín Abeledo quedó 23º, y ‘Bochín’ Blanc no pudo ver la bandera a cuadros.Dentro de la divisional principal, Casais realizó una magnífica carrera en lo personal, porque ganó muchas posiciones y llegó 14º, lo que le permite entrar al Top 10 del campeonato, en el décimo puesto. La próxima fecha será el fin de semana del 20 de agosto en Río Cuarto, Córdoba.