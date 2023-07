LA PROVINCIA AUSPICIA UN NUEVO ENCUENTRO DE DIÁLOGOS LITERARIOS

Inés Garland participará del encuentro, junto a Alisa Lein.



El Gran Salón de Ciudad Cultural Lavardén (Mendoza 1085, Rosario) recibirá al quinto encuentro del ciclo “Narradorxs”. La propuesta, que se llevará a cabo este jueves a las 20 horas, es coordinada y conducida por el escritor y periodista Federico Aicardi y surge como una ampliación de su programa “Un mundo propio”, que se emite por Radio Universidad, de Rosario.“El programa arrancó el año pasado”, rememora Aicardi, quien lleva 15 años trabajando en Radio Universidad en diferentes funciones. “Fue una especie de capricho que me nació, quería hacer un programa solo y de lo que me interese a mí y terminó siendo eso, un programa en el que charlo con gente que me interesa”, señala Aicardi, quien en este encuentro recibirá a las escritoras Inés Garland y Alisa Lein.“La idea de Narradorxs surge del mismo lugar que nació el programa de radio –prosigue Aicardi– Quería charlar con escritores y escritoras que admiro, pero esas charlas no son muy interesantes si se hacen por teléfono, así que se me ocurrió invitarles”.En cuanto al escenario dispuesto en la Ciudad Cultural Lavardén y al alcance que han tenido estos encuentros, Aicardi sostuvo: “La recepción superó mis expectativas y sin la ayuda del Ministerio de Cultura hubiese sido imposible. Tanto a nivel de espacio como a nivel económico. Creo que poder articular los distintos Estados (provincial y municipal) en una propuesta cultural es más que importante porque, al fin y al cabo, es la ciudad la que disfruta de estos eventos”.BIOGRAFÍAS DE LA QUINTA EDICIÓNInés Garland nació en Buenos Aires. Trabaja como escritora, traductora y coordinadora de talleres de narrativa. Sus libros para adultos, jóvenes y niños han sido traducidos a varios idiomas y sus cuentos forman parte de antologías en diferentes lenguas.Con su novela “Piedra, papel o tijera” fue la primera autora hispanoparlante en ganar, en 2014, el Deutscher Jugenliteraturpreis, uno de los premios más prestigiosos de literatura juvenil en Europa. Sus dos últimas novelas fueron premiadas en España. Ha traducido a Tiffany Atkinson, Sharon Olds, Lydia Davis, Lorrie Moore, Jamaica Kincaid, Julie Hayden y Bette Howland.Alisa Lein (1973) nació y vive en Rosario, Argentina. Es arquitecta egresada de la UNR y trabaja en forma independiente en la profesión. Trabajó también en el equipo de arte de varias películas de producción local.En 2013 concurrió a reuniones literarias con Angélica Gorodischer. Desde 2014 y hasta la actualidad asiste a talleres de lectura y escritura creativa coordinados por Alma Maritano y Pablo Colacrai .Libros: “Una historia de alfajores y chinchulines” (Colección Cuenta Ciencia, 2019), “¿Nunca miraste a un león a los ojos?” (Colección Confingere, UNR Editora, 2021; Editorial Palabra Libre, Colombia, 2021), “Plancton” (Editorial de la Diputación de Huelva, España, 2023).La entrada es gratuita y podrán retirarse, hasta dos por persona, una hora antes en la boletería del teatro.Fuente: www.santafe.gov.ar