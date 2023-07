PEROTTI ENCABEZÓ EL ACTO POR EL 207º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA

“El 9 de julio de 1816 marcó el inicio de un camino que debemos mejorar todos los días, trabajando por una ciudad mejor, por una Santa Fe mejor, por una Argentina cada vez más justa e igualitaria”, sostuvo el gobernador durante su discurso en Rafaela.





El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este domingo en Rafaela, el acto por el 207º aniversario de la Independencia Argentina.En la oportunidad, Perotti sostuvo que “a 207 años de aquel 9 de julio, donde los gobernantes debieron tomar decisiones difíciles en momentos complejos, donde nuestro suelo ya albergaba dos miradas diferentes de país, pero unidas en un objetivo común, ser libres e independientes, un legado que hoy seguimos sosteniendo y defendiendo a fuerza de diálogo, compromiso y convicción. A más de dos siglos de la epopeya independentista, hoy seguimos teniendo un país exageradamente centralista”.“En una injusta distribución que afecta al bolsillo de los santafesinos y santafesinas, que afecta nuestra calidad de vida, las posibilidades de crecimiento e inversión, nuestra seguridad cuando no recibimos la atención y los recursos que reclamamos con persistencia ante el gobierno nacional para enfrentar delitos federales como el narcotráfico y el lavado de activos”, continuó.“Decía José Gervasio de Artigas –citó el gobernador-: todas las provincias tienen igual dignidad e iguales derechos. Una expresión de enorme vigencia en la Argentina de hoy, en donde aún seguimos reclamando un federalismo más real y efectivo, un federalismo que abrigue los intereses de nuestra patria. Pero en estos 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, que celebramos y reconocemos, el federalismo sigue siendo una deuda”.“Después de 40 años, los argentinos y argentinas debemos ser capaces de construir aún en el disenso, postergando ambiciones, anhelos y deseos personales en pos de un bien mayor. En este tiempo electoral no perdamos el norte de construir acuerdos con mirada federal, la Argentina debe salir adelante y lo podrá hacer si hay acuerdos profundos”.Seguidamente, Perotti afirmó que “rememorar nuestra independencia es cuidarla y construirla todos los días. Cada uno desde el lugar que le toca. Independencia es invertir en educación, es acompañar al que trabaja, al que invierte y al que produce, es apuntalar a nuestro sector científico tecnológico, es apostar al conocimiento como diferencial del desarrollo. Construir independencia todos los días es con hechos, la política que se hace con hechos y con obras”.“Son las obras y las acciones las que generan progreso y libertad. Por eso hacemos grandes obras en la provincia, como los acueductos, que después de tantos y tantos años el acueducto está finalizado y está a días de realizarse las pruebas finales para brindar una tranquilidad de abastecimiento por todos los próximos, como mínimo, 20 años”, enfatizó.En ese marco, el gobernador mencionó las “grandes obras como los gasoductos. Hoy, en este 9 de julio, se va a producir la inauguración formal del primer tramo del gasoducto que nace en Vaca Muerta. Allí hoy se hace la inauguración del primer tramo, una de las obras más importantes de los últimos 50 años para la Argentina. Es una obra que ya con su primer tramo nos permitirá ahorrar 1.700 millones de dólares y, cuando esté finalizada, 4.000 millones de dólares. Hoy, en esa inauguración, habrá una muy buena noticia también para la provincia de Santa Fe, porque se va a poner fecha para el inicio del tramo que trae ese gasoducto a la provincia de Santa Fe, para que llegue a San Jerónimo Sur. Eso da una tranquilidad de abastecimiento a la Argentina de sustitución de importaciones, de ahorro de dólares y a la provincia de Santa Fe la potenciación de los cuatro gasoductos que hemos licitado. Hemos vuelto a licitar gas en esta provincia después de 40 años”.“Por eso, en este 9 de julio, los y las invito a honrar a nuestra patria, con trabajo diario, con estudio, con solidaridad y compromiso. El 9 de julio de 1816 marcó el inicio de un camino que debemos mejorar todos los días, trabajando por una ciudad mejor, por una Santa Fe mejor, por una Argentina cada vez más justa e igualitaria”, finalizó Perotti.Por su parte, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, reflexionó que “esa libertad que tanto costó conseguir la perdimos varias veces. En el siglo XX hubo seis golpes de Estado en nuestro país, fueron procesos violentos, llenos de dolor, sobre todo el último. Este año se cumplen cuatro décadas de la última recuperación de nuestra democracia, de la última recuperación de nuestra libertad”.“Hace 40 años que venimos construyendo día a día esa democracia. Es un tesoro invaluable porque es en ella donde podemos expresar nuestras ideas, elegir a quienes nos representan y participar activamente de la construcción de nuestro futuro. La democracia y la libertad no son ideas abstractas, sino que deben materializarse día a día en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó Castellano.TEDEUMEl programa de actividades comenzó a la mañana, en la Iglesia Catedral San Rafael, donde se llevó a cabo el tradicional Tedeum. Posteriormente, el gobernador Perotti y las autoridades cruzaron hasta Moreno y Bv. Lehmann, donde se llevó a cabo el acto central con un desfile cívico-militar y la actuación de artistas locales.PRESENTESDe la actividad participaron también el diputado nacional Roberto Mirabella; los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach, de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, de Cultura, Jorge Llonch, y de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro; la síndica general de la provincia, María Lorena Agnello; el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el jefe de la Guarnición Ejército Santa Fe, director del Liceo “General Belgrano”, teniente coronel Álvaro José Cornejo Diez; el obispo diocesano de Rafaela, Pedro Javier Torres Aliaga; y el presidente del Concejo Municipal, Germán Botero; entre otras autoridades.