Santiago Tripodi tuvo una estupenda actuación en el TC4000 del Sur, luchando por la victoria en Rosario

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASSe escapó el triunfo pero subió al podioSantiago Tripodi tuvo una estupenda actuación en el TC4000 del Sur, luchando por la victoria en RosarioLa quinta fecha de las Categorías Agrupadas Federadas, tuvo a Santiago Tripodi volviedo a los primeros planos, en un año que no fue bueno en la primera mitad. Ahora el de Arroyo Seco mostró nivel de punta otra vez, estuvo como líder y solo un error propio evitó que sea triunfo; como consuelo, quedó el hecho de ser tercero y volver al podio.Teniendo un sábado discreto, en una jornada marcada por el mal clima, la clasificación no fue la verdad, y quedó séptimo, con potencial para más. El domingo en la serie, Santiago no pudo avanzar frente a grandes rivales, pero se mostró en ritmo.Para la carrera, el nivel de carrera fue increíble para el espectáculo de cierre de las CAF en Rosario, y Santiago rápidamente pasó a ser quinto, para luego intentar conquistar el podio. Con estupendas maniobras, en el sector de mayor peligrosidad, Santi hizo dos grandes maniobras, una para pasar de cuarto a segundo, y poco después, para quedar en la punta.Un despiste a pocas curvas de terminar, dejó a Tripodi fuera de la zona de podio, pero tres curvas más tarde, un toque entre primero y segundo cambió todo el panorama y Tripodi al menos pudo llegar al último escalón del podio.La próxima fecha será el fin de semana del 20 de agosto en San Nicolás.