Tras la no realización de la quinta fecha en Rafaela, Adrián Castagnani vuelve a la butaca para competir en San Jorge

CAR SHOW SANTAFESINOExtensa espera, bien aprovechadaTras la no realización de la quinta fecha en Rafaela, Adrián Castagnani vuelve a la butaca para competir en San JorgeLuego de varias semanas de inactividad, Adrián Castagnani ya está listo para ir por un gran resultado en el TS Clase 3, que estará corriendo su quinta carrera del año este fin de semana en San Jorge.Tras la suspensión a último momento de la cita en Rafaela, en el Bender Competición no hubo grandes trabajos, pero sí se aprovechó a revisar detalles, para no tener más inconvenientes que impidan al representante de Chabás poder pelear por la victoria. El motor de Raúl Fernández también ya se encontraba listo, así que por ese lado, tampoco hubo demasiado para llevar adelante.“Ya venimos con el auto listo de la carrera anterior, así que aprovechamos a ultimar detalles y corregir algunas cositas. También hicimos unas pruebitas para evitar problemas de combustible y no renegar, y ya estamos esperando que llegue la carrera”, declaró Adrián Castagnani, confiado en lograr la deuda pendiente de ganar en esta temporada.Luego de no correr en Rafaela, el TS Clase 3 espera tener una cantidad de autos que sea más atrayente tanto para pilotos, equipos como espectadores.